Північне сяйво в Україні 2026: неймовірні фото нічного неба та причина явища

У ніч на вівторок, 20 січня, українці стали свідками видовища, від якого перехоплює подих. Соцмережі вибухнули яскравими світлинами нічного неба.

Надзвичайне північне сяйво забарвило обрій у неонові відтінки рожевого, зеленого, фіолетового та блакитного. Те, що раніше вважалося екзотикою заполярних широт, тепер стало реальністю для мешканців багатьох українських областей.

Чому в Україні видно північне сяйво : вчені пояснили причину рекордної аномалії

Багатьох користувачів цікавило питання: чому в Україні видно північне сяйво, яке раніше спостерігали вкрай рідко?

Щоб розібратися у цьому запитанні Вікна звернулися до науковиці Наталії Зіновчук, яка розповіла про причини північного сяйва. За її словами, нинішнє сяйво стало реакцією на колосальні магнітні збурення.

Вона пояснює, що цими днями відбувся потужний викид сонячної маси, який досяг Землі за рекордно короткий час. Це спровокувало геомагнітну бурю екстремального класу G4.

Ця буря є однією з найпотужніших за всю історію спостережень. Фахівці зазначають, що з 1998 року таких масштабних явищ не фіксували. Нинішній шторм посідає почесне друге місце у рейтингу найсильніших бурь за останні 27 років, — пояснює експертка.

Якщо раніше Aurora Borealis була привілеєм лише мешканців полярних широт — Фінляндії, Швеції чи Норвегії, то тепер географія явища змістилася на південь.

Це і є відповідь на запитання, чому в Україні видно північне сяйво в тих регіонах, де раніше це було фізично неможливо. Наталія Зіновчук також додала, що саме зараз ми перебуваємо в середині 11-річного сонячного циклу.

Період 2025–2026 років — це пік сонячної активності. Саме тому магнітні бурі зараз досягають своєї максимальної сили, змушуючи небо над Україною палати навіть у тих регіонах, де цього ніколи не було раніше.

Найбільш тривожним та водночас цікавим є пояснення змін в самій атмосфері. За словами науковиці, ми бачимо полярні сяйва не лише взимку, а й навіть влітку, через докорінну зміну електромагнітних характеристик нашої планети.

Електромагнітна сфера Землі, яка раніше була надійним щитом, зараз стає схожою на “діряву решітку”. Через ці дірки” в атмосферу просочуються космічні частки надвисокої енергії, які буквально руйнують наш захисний шар.

Ці частки високої енергії зробили нашу оболонку схожою на решето. Почалося все ще з 1990-х, коли фізики зафіксували унікальну частку з неймовірною енергією, яку назвали О, мій Боже (Oh-My-God particle). Зараз таких часток стає все більше. Саме вони знімають електромагнітну сферу Землі, руйнуючи її цілісність, — зазначає Наталія Зіновчук.

За даними Центру прогнозування космічної погоди США, нашу планету накрила екстремально сильна сонячна радіаційна буря рівня S4.

Північне сяйво в Україні 2026 : де саме спостерігали

Географія явища цього разу була напрочуд широкою. Найяскравіші кадри публікували мешканці Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Проте північне сяйво в Україні бачили не лише на заході.

Ефектні світлини з’явилися з Харківщини, Полтавщини, Рівненщини, Київської та навіть із Житомирської області.

Бачила та зафіксувала це унікальне явище і журналістка Вікон.

Мешканці Запоріжжя також ділилися кадрами, де нічне небо заграло незвичними для нашого регіону барвами.

Північне сяйво Київ та області: чи бачили у столиці

Незважаючи на велику кількість міського освітлення, північне сяйво Київ та передмістя також змогли зафіксувати.

Ті, хто виїхав за межі столиці, де небо було темнішим, бачили насичене рожеве заграво на горизонті. Користувачі зазначають, що північне сяйво в Києві було видно неозброєним оком, хоча камера смартфона робила ці кольори ще більш насиченими та космічними.

Північне сяйво в Києві та регіонах: чим воно небезпечне для людей

Окрім краси, такі космічні явища мають і зворотний бік. Видання CNN повідомляє, що сонячні шторми такої потужності можуть спричинити підвищений ризик опромінення для астронавтів на орбіті.

Також північне сяйво в Києві та по всьому світу вказує на небезпеку для пасажирів авіарейсів, що пролягають полярними маршрутами. Окрім цього, радіаційні бурі можуть впливати на роботу супутників та систем зв’язку.

Північне сяйво в Україні від чого з’являються ці кольорові вогні

Щоб зрозуміти, північне сяйво в Україні від чого виникає, варто згадати фізику. Коли частинки від сонячних викидів досягають магнітного поля Землі, вони стикаються з газами в нашій атмосфері.

Взаємодія з киснем дає червоний та зелений колір, а з азотом — синій та фіолетовий. Саме завдяки цій хімічній реакції на висоті сотень кілометрів ми отримуємо такий ефект.

Цього разу природа подарувала нам незабутнє шоу, яке нагадує про те, наскільки тісно ми пов’язані з космічними процесами. Північне сяйво над Україною — це водночас і заворожуюча краса, і нагадування про неймовірну силу нашого Сонця.

