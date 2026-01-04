Самые дорогие стихийные бедствия в 2025 году: как изменение климата ударило по мировой экономике

Прошлый 2025 год стал временем, когда природа окончательно перестала предупреждать и перешла к масштабному наступлению. Согласно последнему докладу организации Christian Aid, только десять самых мощных климатических бедствий обошлись мировой экономике в астрономическую сумму — более 120 миллиардов долларов (около 89 млрд фунтов стерлингов).

Однако ученые бьют тревогу: эти цифры — лишь верхушка айсберга, так как они учитывают только застрахованные убытки. Реальная стоимость разрушений, унесших тысячи жизней, значительно выше. Об этом пишет Daily Mail.

Огненный ад в Лос-Анджелесе: самая дорогая катастрофа года

Соединенные Штаты приняли на себя основной финансовый удар в самом начале года. Январские лесные пожары Palisades и Eaton, пронесшиеся по пригородам Лос-Анджелеса, стали настоящей национальной трагедией. Только этот один огненный шторм нанес ущерб на сумму более 60 миллиардов долларов и унес жизни 40 человек.

Специалисты подчеркивают, что из-за антропогенного изменения климата подобные катастрофы стали не просто вероятными — они стали более интенсивными и неуправляемыми.

Азия под водой: смертоносные циклоны и небывалые наводнения в Китае

Пока Америка боролась с огнем, Юго-Восточная Азия страдала от воды. Циклоны в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме и Малайзии унесли жизни более 1750 человек, причинив ущерб в 25 миллиардов долларов.

Отдельно исследователи выделяют Китай. В июне и августе страна столкнулась с разрушительными наводнениями в регионах, где такая погода раньше считалась невозможной. Аномальные осадки, пришедшие после месяцев изнурительной засухи, обошлись Пекину в 11,7 миллиарда долларов.

Ураган Мелисса: шторм столетия, ставший реальностью

Карибский бассейн содрогнулся от урагана Мелисса, который опустошил Ямайку, Кубу и Багамские острова. Экономические потери превысили 8 миллиардов долларов.

Физик атмосферы Джоанна Хей из Имперского колледжа Лондона отмечает, что в доиндустриальном мире такой шторм мог случиться раз в 8000 лет. Сегодня же, из-за потепления океанов, вероятность такой катастрофы выросла вчетверо — теперь мы ожидаем подобные ужасы раз в 1700 лет.

Британские мегапожары и иберийская жара: Европа теряет контроль

Даже Великобритания, известная своим умеренным климатом, не осталась в стороне. Этим летом пожарные страны зафиксировали рекордное количество инцидентов — более 1000 отдельных вспышек.

Пожар Карбридж и Дава-Мур, уничтоживший 11 000 гектаров земли, стал первым в истории страны официально зарегистрированным мегапожаром.

Похожая ситуация наблюдалась в Испании и Португалии, где волны жары свыше 40°C превратили леса в порох. В Испании огонь поглотил 383 000 гектаров, что привело к прямым убыткам в размере 810 миллионов долларов.

Японский удар хлыстом: от метелей до экстремальной жары

Япония в этом году пережила явление, которое ученые называют климатическим «ударом хлыстом». Начало года отметилось смертельными метелями, разрушавшими дома, а лето стало самым жарким за всю историю наблюдений (температура была на 2,36°C выше нормы).

Такой резкий переход от одного экстремума к другому становится новой нормой из-за глобальных изменений атмосферных потоков.

Вывод ученых однозначен: эти события не являются случайными природными эффектами. Директор по исследованиям Давиде Фаранда подчеркивает, что это — предсказуемый результат десятилетий выбросов ископаемого топлива.

Мир продолжает платить все более высокую цену за кризис, который мы уже знаем, как решить, но не спешим действовать.

