Найдорожчі стихійні лиха у 2025: як зміна клімату вдарила по світовій економіці

Минулий 2025 рік став часом, коли природа остаточно припинила попереджати і перейшла до масштабного наступу. Згідно з останньою доповіддю організації Christian Aid, лише десять найпотужніших кліматичних лих обійшлися світовій економіці в астрономічну суму — понад 120 мільярдів доларів (близько 89 млрд фунтів стерлінгів).

Проте вчені б’ють на сполох: ці цифри — лише верхівка айсберга, оскільки вони враховують лише застраховані збитки. Реальна вартість руйнувань, що забрали тисячі життів, є значно вищою. Про це пише Daily Mail.

Пожежне пекло в Лос-Анджелесі: найдорожча катастрофа року

Сполучені Штати прийняли на себе основний фінансовий удар на самому початку року. Січневі лісові пожежі Palisades та Eaton, що прокотилися передмістями Лос-Анджелеса, стали справжньою національною трагедією. Лише цей один вогняний шторм завдав збитків на суму понад 60 мільярдів доларів та забрав життя 40 людей.

Фахівці наголошують, що через антропогенну зміну клімату подібні катастрофи стали не просто ймовірними — вони стали інтенсивнішими та некерованими.

Азія під водою: смертоносні циклони та нечувані повені в Китаї

Поки Америка боролася з вогнем, Південно-Східна Азія потерпала від води. Циклони в Таїланді, Індонезії, В’єтнамі та Малайзії вбили понад 1750 людей, спричинивши збитки у 25 мільярдів доларів.

Окремо дослідники виділяють Китай. У червні та серпні країна зіткнулася з руйнівними повенями в регіонах, де така погода раніше вважалася неможливою. Аномальні опади, що прийшли після місяців виснажливої посухи, обійшлися Пекіну в 11,7 мільярда доларів.

Ураган Мелісса: шторм століття, що став реальністю

Карибський басейн здригнувся від урагану Мелісса, який спустошив Ямайку, Кубу та Багами. Економічні втрати перевищили 8 мільярдів доларів.

Фізик атмосфери Джоанна Хей з Імперського коледжу Лондона зазначає, що в доіндустріальному світі такий шторм міг трапитися раз на 8000 років. Сьогодні ж, через потепління океанів, ймовірність такої катастрофи зросла вчетверо — тепер ми очікуємо на подібні жахіття раз на 1700 років.

Британські мегапожежі та іберійська спека: Європа втрачає контроль

Навіть Велика Британія, відома своїм помірним кліматом, не залишилася осторонь. Цього літа пожежники країни зафіксували рекордну кількість інцидентів — понад 1000 окремих спалахів.

Пожежа Карбрідж і Дава Мур, що знищила 11 000 гектарів землі, стала першою в історії країни офіційно зареєстрованою мегапожежею.

Схожа ситуація спостерігалася в Іспанії та Португалії, де хвилі спеки понад 40°C перетворили ліси на порох. В Іспанії вогонь поглинув 383 000 гектарів, що призвело до прямих збитків у 810 мільйонів доларів.

Японський удар батогом: від хуртовин до екстремальної спеки

Японія цього року пережила явище, яке вчені називають кліматичним ударом батогом. Початок року відзначився смертельними хуртовинами, які руйнували будинки, а літо стало найспекотнішим за всю історію спостережень (температура була на 2,36°C вище норми).

Такий різкий перехід від одного екстремуму до іншого стає новою нормою через глобальні зміни атмосферних потоків.

Висновок вчених однозначний: ці події не є випадковими природними ефектами. Директор з досліджень Давіде Фаранда підкреслює, що це — передбачуваний результат десятиліть викидів викопного палива.

Світ продовжує платити все вищу ціну за кризу, яку ми вже знаємо, як вирішити, але не поспішаємо діяти.

