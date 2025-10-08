Двох жінок переплутали після народження — вони вперше зустрілися через 35 років

Дві австрійки — Доріс Грюнвальд і Джессіка Баумгартнер — дізналися, що прожили життя не у своїх родинах. Виявилося, що після народження їх випадково переплутали в пологовому відділенні університетської лікарні міста Грац. Про неймовірну історію, яка тривала понад три десятиліття.

Обидві дівчинки з’явилися на світ у жовтні 1990 року. Вони були недоношеними й потрапили до лікарні для спостереження. Саме там і сталася фатальна помилка: немовлят віддали не своїм батькам.

Батьки не здогадувалися про підміну — зовнішня схожість не викликала сумнівів, а лікарі не мали причин перевіряти. Так минули роки.

Як правда виплила на поверхню

Лише у 2012 році, коли Доріс Грюнвальд здавала кров, вона дізналася, що її група крові не збігається з групою крові матері. Подальше обстеження підтвердило: Евелін та Йозеф Грюнвальди не є її біологічними батьками.

Жінка поділилася історією з журналістами, і в 2016 році про неї написав австрійський мовник ORF. Однак тоді знайти «другу» родину не вдалося.

Тим часом Джессіка Баумгартнер, яку виховували Герберт та Моніка Дерлер у сусідньому містечку, дізналася про невідповідність своєї групи крові вже під час вагітності. Лікар повідомив, що це може бути наслідком помилки при народженні — і жінка почала пошуки правди.

Facebook, який з’єднав долі

Саме соціальні мережі допомогли звести двох жінок. Джессіка знайшла Доріс у Facebook і наважилася написати. Їхня перша зустріч, за словами обох, була емоційною й зворушливою.

Ми одразу порозумілися. Це було неймовірне відчуття — ніби зустріла сестру, — згадує Доріс.

Згодом відбулася й зустріч двох родин, яку зафільмувала команда ORF. Батьки зізналися: спочатку це було справжнє потрясіння, але тепер вони вдячні, що змогли відкрити правду.

Реакція батьків і лікарні

Моніка Дерлер розповіла журналістам, що, коли почула новину, відчула шок і біль, але серце підказувало — Джессіка все одно залишиться її донькою.

А коли я побачила Доріс, то подумала — яка ж вона мила, — сказала жінка.

Евелін Грюнвальд, своєю чергою, зазначила, що тепер її родина стала більшою. А її чоловік Йозеф назвав усе, що сталося, полегшенням після довгих років невідомості.

Керівник операційної діяльності лікарні в Граці Гебхард Фальцбергер публічно вибачився від імені медзакладу, визнавши:

Ми глибоко шкодуємо, що тоді допустилися цієї помилки.

Судові процеси і новий статус

Ще у 2016 році родина Грюнвальдів звернулася до адвоката, який порадив юридично оформити удочеріння Доріс, щоб вона мала законні права на спадщину й могла претендувати на компенсацію від лікарні.

Тепер і родина Дерлерів готує аналогічні документи для Джессіки.

Обидві жінки визнають: розкрита правда принесла не лише полегшення, а й складні емоції.

Це дуже глибокий досвід. У ньому є щось чудове, але й багато болю, — зізнається Джессіка.

Сьогодні Доріс і Джессіка спілкуються регулярно. Вони підтримують одна одну і намагаються надолужити втрачені роки. Їхня історія стала символом того, що навіть через десятиліття правда здатна з’єднати долі, розірвані випадковістю.

