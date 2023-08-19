Если есть даже 0,01% гибели сына — он не будет жить в Украине. Самое интересное из интервью Алины Шаманской

Украинская инфлюэнсер Алина Шаманская в интервью Сергею Лиховиде на YouTube-канале Розмова рассказала о переходе на украинский, возвращении домой из США, пластике и изменениях во внешности, заработке и сыне.

Мы собрали самое интересное из интервью в материале.

Кто такая Алина Шаманская

Алина Шаманская — украинская блогер и инфлюенсер. Известна как автор проекта 33 за 3 в программе Утро в Большом Городе на ICTV. Женщина уже много лет не работает на телевидении и ведет свой блог. В Instagram есть 1,3 млн подписчиков, где показывает лайфстайл тематику, рассказывает об Украине и начала вести подкаст Разлючена.

Сейчас также смотрят

Долгое время блогер Алина Шаманская живет в США.

О пластике и изменениях во внешности

Алина Шаманская рассказала, что всегда мечтала стать телеведущей, но думала, что с ее внешностью такая карьера недостижима. Так женщина отважилась на пластику и изменения внешности.

Алина сделала ринопластику (пластику носа), хейлопластику (пластику губ), блефаропластику (изменение формы век) и удаление комков Биша. Также блогер поставила себе виниры.

Я оценивала себя объективно. Считала, что если я буду полной, если у меня будут желтые зубы, какой смысл идти на телевидение? — говорит блогер.

Женщина рассказывает, что изменения во внешности ей придали уверенности, но она никого не агитирует прибегать к этому, потому что это только ее позиция.

Меня все устраивает, больше ничего делать не буду. Я считаю, что выгляжу довольно естественно.

О деньгах и стоимости жизни в Америке

До 24 февраля Алина Шаманская была одной из самых высокооплачиваемых украинских блогеров. Самым высоким результатом в месяц было €40 тыс. Но стоит отметить, что такая сумма вышла в целом от продажи собственного продукта, амбассадорства, сотрудничества и рекламы.

После начала полномасштабного вторжения доход упал. Количество рекламы и цена упали на 50%.

Я в течение пяти лет живу за деньги, которые зарабатываю на блоге. Мне их хватает на жизнь в Америке. В Украине за них я бы чувствовала себя королевой, а в Америке — нет.

Блогер рассказывает, что на месяц жизни в США она с сыном тратит около $7 тыс. Говорит, такая сумма получается даже без процедур по уходу за волосами, косметолога, уборщицы или няни.

Аренда приличной квартиры в США стартует от $3,5 тыс. Ей удается арендовать жилье за меньшую сумму — $2,5 тыс. К этому добавляются расходы на страхование авто ($170), бензин ($400-500), коммунальные платежи ($200), интернет ($100), а также мобильная связь ($120).

Продукты обойдутся в $2 тыс. каждый месяц. Закупка на неделю в среднем выходит на $180.

Откровенно признаюсь, что я экономлю впервые за последние шесть лет жизни. В Америке я человек, который смотрит на цены. Я езжу в более дешевые магазины, — говорит Шаманская.

Переход на украинский

До полномасштабного вторжения Алина вела блог на русском и общалась на нем в быту. Говорит, с рождения общалась на суржике, потому что родом из Винницкой области.

— Когда я приехала в Киев учиться, мне казалось, что будет очень круто, если я буду общаться на русском. Я сознательно тогда перешла на русский, потому что считала правильным дурацкий стереотип, что украинский, на котором я говорила — язык села.

Сейчас Алина сожалеет, что долгое время общалась на русском, и ее ребенок вырос в такой среде. Говорит, пытается это изменить, но получается тяжело, ведь ребенок не понимает, почему стоит переходить на украинский с русскоязычным отцом.

Я нанимаю ему преподавателя, он занимается два-три раза в неделю, я с ним разговариваю на украинском, но ему очень тяжело, потому что он учится в американской школе, учит два языка.

Блогер говорит, хочет привить сыну любовь к украинскому языку, поэтому не заставляет его изучать агрессивно. Для нее важно, чтобы в публичном пространстве все общались на украинском, делали контент и так далее.

Почему Алина Шаманская не возвращается в Украину

На вопрос, почему не возвращается в Украину, ведь может позволить себе здесь больше на свой заработок, женщина ответила так:

— Если существует даже 0,01% гибели моего сына, потенциального здесь, никогда в жизни он не будет жить в Украине. Мне это очень больно. Я обожаю страну, у меня есть все. Когда началась полномасштабная война, я осознала, что должна жить там, где моему сыну безопасно.

Женщина говорит, морально страдает, потому что смотрит на работу коллег, и у них все получается, как и до войны. Но когда ее сын спрашивает, умер ли уже Путин, просит показать видео, спрашивает, не разбомбили ли их дом, то понимает, как сыну страшно.

Я говорю: сыночек, там уже плюс-минус безопасно, будем спускаться в подвал. На что сын говорит, что не поедет и боится.

Сама Алина говорит, что жить без Америки уже не сможет. Хочет, чтобы у сына была достойная жизнь и образование. Но и без Украины тоже жить не сможет. Работать на американскую аудиторию принципиально не хочет.

Я вижу свое развитие и карьеру исключительно в Украине. Поэтому мечтаю жить на две страны. Хочу вдохновляться и учиться в Америке и использовать этот опыт в Украине.

Алина Шаманская — полное интервью

Ранее Святослав Вакарчук рассказывал, что чувствует во время концертов на передовой.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.