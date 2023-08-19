Якщо існує навіть 0,01% загибелі сина — він не житиме в Україні. Найцікавіше з інтерв’ю Аліни Шаманської

Українська інфлюенсерка Аліна Шаманська в інтерв’ю Сергію Лиховиді на YouTube-каналі Розмова розповіла про перехід на українську, повернення додому зі Штатів, пластику і зміни у зовнішності, заробіток та сина.

Ми зібрали найцікавіше з інтерв’ю у матеріалі.

Хто така Аліна Шаманська

Аліна Шаманська — українська блогерка та інфлюенсерка. Відома як авторка проекту 33 за 3 у програмі Ранок у Великому Місті на ICTV. Жінка вже багато років не працює на телебаченні й веде власний блог. У Instagram має 1,3 млн підписників, де показує лайфстайл тематику, розповідає про Україну та розпочала вести подкаст Розлючена.

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Про пластику та зміни у зовнішності

Аліна Шаманська розповіла, що завжди мріяла стати телеведучою, але думала, що з її зовнішністю така кар’єра є недосяжною. Так жінка наважилася на пластику.

Аліна зробила ринопластику (пластику носа), хейлопластику (пластику губ), блефаропластику (зміна форми повік) і видалення грудочок Біша. Також блогерка поставила собі вініри.

Я оцінювала себе об’єктивно. Вважала, якщо я буду повною, якщо в мене будуть жовті зуби, який сенс іти на телебачення? — каже блогерка.

Жінка розповідає, зміни у зовнішності їй додали впевненості, але вона нікого не агітує вдаватися до цього, бо це лише її позиція.

Мене все влаштовує, більше нічого робити не буду. Вважаю, що маю досить природний вигляд.

Про гроші та вартість життя в Америці

До 24 лютого Аліна Шаманська була однією з найвисокооплачуваніших українських блогерок. Найвищим результатом на місяць було €40 тис. Але така сума вийшла загалом від продажу власного продукту, амбасадорства, співпраці та реклами.

Після початку повномасштабного вторгнення дохід упав. Кількість реклами та ціна впали на 50%.

Я протягом п’яти років живу за кошти, які заробляю на блозі. Мені їх вистачає на життя в Америці. В Україні за них я відчувала б себе королевою, а в Америці — ні.

Блогерка розповідає, на місяць життя у США вона з сином витрачає близько $7 тис. Каже, така сума виходить навіть без процедур з догляду за волоссям, косметолога, прибиральниці чи няні.

Оренда пристойної квартири у США стартує від $3,5 тис. Їй вдається орендувати житло за меншу суму — $2,5 тис. До цього додаються витрати на страхування авто ($170), пальне ($400-500), комунальні платежі ($200), інтернет ($100), а також мобільний зв’язок ($120).

Продукти обійдуться до $2 тис. щомісяця. Закуп на тиждень у середньому виходить на $180.

Відверто зізнаюся, що я економлю вперше за останні шість років життя. В Америці я людина, яка дивиться на ціни. Я їжджу в дешевші магазини, — каже Шаманська.

Перехід на українську

До повномасштабного вторгення Аліна вела блог російською та спілкувалася нею в побуті. Каже, від народження спілкувалася суржиком, бо родом з Вінницької області.

— Коли я приїхала у Київ навчатися, мені здавалося, що буде дуже круто, якщо я спілкуватимусь російською. Я свідомо тоді перейшла на російську, бо вважала правильним дурнющий стереотип, що українська, якою я говорила — мова села.

Зараз Аліна шкодує, що тривалий час спілкувалася російською і її дитина виросла в такому середовищі. Каже, намагається це змінити, але виходить важко, адже дитина не розуміє, чому варто переходити на українську з батьком, який російськомовний.

Я наймаю йому викладача, він займається двічі-тричі на тиждень, я з ним розмовляю українською, але йому дуже важко, бо він вчиться в американській школі, вчить дві мови.

Блогерка каже, хоче привити сину любов до української мови, тому не змушує вивчати її агресивно. Для неї важливо, аби в публічному просторі усі спілкувалися українською, робили контент тощо.

Чому Аліна Шаманська не повертається до України

На питання, чому не повертається до України, адже може дозволити собі тут більше на свій заробіток, жінка відповіла так:

— Якщо існує навіть 0,01% загибелі мого сина, потенційної тут, ніколи в житті він не буде жити в Україні. Мені це дуже боляче. Я обожнюю країну, я маю все. Коли почалася повномасштабна війна, я усвідомила, що маю жити там, де моєму сину безпечно.

Жінка каже, морально страждає, бо дивиться на роботу колег, і в них усе вдається, як і до війни. Але коли її син питає, чи помер уже Путін, просить показати відео, питає, чи не розбомбили їх дім, то розуміє, як сину страшно.

Я кажу: синочок, там уже плюс-мінус безпечно, будемо спускатися у підвал. На що син каже, що не поїде і боїться.

Сама Аліна каже, що жити без Америки вже не зможе. Хоче, аби син мав гідне життя та освіту. Але і без України також жити не зможе. Працювати на американську аудиторію принципово не хоче.

Я бачу свій розвиток і кар’єру виключно в Україні. Тому я мрію жити на дві країни. Хочу надихатися і вчитися в Америці, і використовувати цей досвід в Україні.

Аліна Шаманська — повне інтерв’ю

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