Гарні щічки чи зайвий клопіт: що таке грудки Біша та чому багатьом хочеться їх позбутись

Чарівні пухкенькі щічки та рожевий рум’янець на них. Саме вони виникають в уяві, коли згадуєш малюка. Однак багатьом дорослим людям теж пощастило жити з м’якими рисами обличчя.

Втім, не всім це до вподоби. Скільки разів доводилось питати себе, чому в мене таке дитяче обличчя, навіть коли худну! Проте за такі риси відповідає не спосіб життя, а звичайні анатомічні утворення, що є у кожної людини.

Їх називають грудками або ж жировими тілами Біша, які назвали на честь французького вченого, що їх описав. Та незалежно від назви люди дедалі частіше вдаються до процедури їх видалення, щоб виглядати, як моделі з обкладинки.

Що таке грудки Біша, чому багато хто хоче їх видалити та наскільки це необхідно — розповідаємо далі.



Що таке грудки Біша

Грудки Біша — це анатомічні утворення у вигляді жирових відкладень у щоках людини.

У дитинстві грудки виконують надважливу функцію зниження м’язового тертя та захисту нервів. Саме тому у дітей вони більш виражені, ніж у дорослих.

Коли дитина підростає, то їхня важлива функція зникає, як і чітка вираженість на обличчі. Але декому грудки однаково заважають спокійно дивитись у дзеркало, тому люди видаляють їх, щоб мати виразні вилиці.

Чому люди видаляють грудки Біша

У дорослої людини грудки Біша зазвичай не надто виражені, але з віком ці утворення опускаються вниз обличчя та утворюють нові складки.

Коли шкіра втрачає тонус та з’являються зморшки, деякі люди мають втомлений вигляд саме через наявність грудок Біша у поєднанні з віковими змінами.

Чи потрібно видаляти грудки Біша

Грудки Біша не мають важливої функції в організмі дорослої людини, а тому й не становлять для здоров’я ані користі, ані шкоди. Проте й нагальної потреби у їх видаленні немає.

Читати на тему Корекція овалу обличчя: які методи пропонує сучасна медицина Існує безліч способів зробити вигляд шкіри молодшим та привабливішим.

Рішення про видалення грудок Біша приходить найчастіше не від дискомфорту фізичного, а швидше психологічного. Тобто людина прагне виглядати більш естетично, оскільки не подобається собі у дзеркалі.

Які небезпеки від видалення грудок Біша

Операція з видалення грудок Біша не вважається пластичною, оскільки не змінює суттєво будову обличчя. Виконується теж досить просто — лікар робить надріз до 1 см на внутрішній поверхні щоки та виймає утворення.

Розмір грудок Біша прямопропорційно залежить від ваги. Тобто чим більше важить людина, тим більшими будуть утворення і простіше їх видалити. Але до подібних операцій вдаються здебільшого представники меншої вагової категорії, тож видалення може стати болісною процедурою.

Крім того, обробляти місце, на якому проводилась операція, не вдасться, тому є високий ризик зараження інфекцією. Звідси й протипоказання для видалення утворень у людей, які мають хронічні захворювання, аутоімунні розлади, онкологію, проблеми зі згортанням крові та вагітних.

Однак у гонитві за естетикою ми часом забуваємо про важливі процедури, що вкрай необхідні для здоров’я. Читай, коли та чому потрібно звертатися до мамолога.

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