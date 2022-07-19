Корекція овалу обличчя: які методи пропонує сучасна медицина

Багато жінок шукають спосіб раз і назавжди позбутися такого неприємного наслідку дорослішання, як овал обличчя, що “поплив”.

Подібний зовнішній вигляд виникає у тому разі, коли тканини втрачають пружність. Якщо підібрати оптимальний метод корекції з ін’єкційних або апаратних процедур, можна помітно покращити ситуацію.

До останньої групи корекційної косметології належить SMAS-ліфтинг, що є безопераційним методом омолодження.

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З його допомогою можна підтягнути шкіру на обличчі, в зоні декольте та шиї, а також на руках, животі, колінах. Але є й інші способи допомогти собі стати молодшою ​​та привабливішою.

Контурна пластика

Цей метод поліпшення контуру обличчя ґрунтується на введенні під шкіру філерів. До їхнього складу входить гіалуронова кислота, яка стимулює вироблення колагену.

Ця речовина, своєю чергою, робить шкіру більш пружною та підтягнутою. Якщо потрібно розгладити невеликі зморшки, то контурна пластика підходить для цього найкраще.

Зазвичай для досягнення бажаного результату ліфтингу достатньо лише одного сеансу контурної пластики. Практично відразу помітний ефект, хоча більш вираженим він стає приблизно за два тижні після процедури.

Нитковий ліфтинг

Подібний варіант корекції вважається малоінвазивною та практично безболісною пластикою.

Проводиться за допомогою спеціальних ниток, які вводяться під шкіру за допомогою ін’єкцій і закріплюються там. Це гарантує нерухомість тканин.

Розрізняють кілька типів ниток:

Розсмоктуються — виготовляються з біосумісних складових, які згодом розчиняються під шкірою. Нитки дають змогу скоригувати незначні зміни контуру обличчя. Така підтяжка може протриматися не більш як три роки (до повного розчинення ниток).

Не розсмоктуються — робляться із шовного матеріалу, який вважається низькоалергенним та сумісним із м’якими тканинами шкіри. Нитки мають більшу міцність, тому з їхньою допомогою часто підтягують виражений птоз (опущення) шкіри обличчя. У цьому разі результат триваліший — до п’яти років.

Сеанс ниткового ліфтингу займає трохи більше ніж 40 хвилин. Уколи голок практично не відчуваються, хоча лікарі все одно роблять знеболювання. Найчастіше для цього використовують лідокаїн на поверхню шкіри.

Радіохвильовий ліфтинг

Омолодження та зміна контурів обличчя може проходити під впливом радіохвиль на певні ділянки шкіри.

З їхньою допомогою починають більш активно синтезуватися еластин та колаген, шкіра розгладжується внаслідок підвищення еластичності та тонусу.

Проводиться ця процедура курсами, тому результат видно не одразу й ефективність трохи нижча, ніж в ін’єкційного способу та ниткового ліфтингу.

Хірургічну підтяжку обличчя сьогодні роблять лише у крайньому разі. Однак завдяки використанню новітньої апаратури цей метод омолодження став менш травматичним та побічні ефекти після нього розвиваються вже рідше.

Важливо знати, що кожна методика має свої показання та протипокази, тому попередньо обов’язково потрібно пройти огляд у лікаря – пластичного хірурга чи дерматолога-косметолога.

Однак іноді часу на себе не вистачає взагалі, що й говорити про походи в салони краси. Тож якщо ти не можеш сходити до майстра на манікюр, читай, як зняти гель-лак самостійно.

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