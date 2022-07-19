Коррекция овала лица: какие методы предлагает современная медицина

Многие женщины ищут способ раз и навсегда избавиться от такого неприятного последствия взросления, как “поплывший” овал лица.

Подобный внешний вид возникает в том случае, когда ткани теряют упругость. Если подобрать оптимальный метод коррекции, из инъекционных или аппаратных процедур, можно заметно улучшить ситуацию.

К последней группе коррекционной косметологии относится SMAS-лифтинг, представляющий собой безоперационный метод омоложения.

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С его помощью можно подтянуть кожу на лице, в области декольте и шеи, а также на руках, животе, коленях. Но есть и другие способы помочь себе стать моложе и привлекательнее.

Контурная пластика

Этот метод улучшения контура лица основан на введении под кожу филлеров. В их состав входит гиалуроновая кислота, стимулирующая выработку коллагена.

Это вещество в свою очередь делает кожу более упругой и подтянутой. Если нужно разгладить небольшие морщинки, то контурная пластика подходит для этого лучше всего.

Как правило, для достижения желаемого результата лифтинга достаточно всего одного сеанса контурной пластики. Практически сразу заметен эффект, хотя более выраженным он становится примерно через две недели после процедуры.

Нитевой лифтинг

Данный вариант коррекции считается малоинвазивной и практически безболезненной пластикой.

Проводится с помощью специальных нитей, которые посредством инъекций вводятся под кожу и закрепляются там. Это гарантирует неподвижность тканей.

Различают несколько типов нитей:

Рассасывающиеся — изготавливаются из биосовместимых составляющих, которые со временем растворяются под кожей. Нити позволяют скорректировать незначительные изменения контура лица. Такая подтяжка может продержаться не больше трех лет (до полного растворения нитей).

Нерассасывающиеся — делаются из шовного материала, которых считается низкоаллергенным и совместимым с мягкими тканями кожи. Нити обладают большей прочностью, поэтому с их помощью часто подтягивают выраженный птоз (опущение) кожи лица. В этом случае результат более продолжительный — до пяти лет.

Сеанс нитевого лифтинга занимает не более 40 минут. Уколы иголок практически не ощущаются, хотя врачи все равно делают обезболивание. Чаще всего для этого используют лидокаин на поверхность кожи.

Радиоволновой лифтинг

Омоложение и изменение контура лица может проходить под воздействием радиоволн на определенные участки кожи.

С их помощью начинают более активно синтезироваться эластин и коллаген, кожа разглаживается за счет повышения эластичности и тонуса.

Проводится эта процедура курсами, поэтому результат заметен не сразу и эффективность немного ниже, чем у инъекционного способа и нитевого лифтинга.

Хирургическую подтяжку лица сегодня делают только в самом крайнем случае. Однако, благодаря использованию новейшей аппаратуры, этот метод омоложения стал менее травматичным и побочные эффекты после него развиваются уже реже.

Важно знать, что каждая методика имеет свои показания и противопоказания, поэтому предварительно обязательно нужно пройти осмотр у врача – пластического хирурга или дерматолога-косметолога.

Однако иногда времени на себя не хватает вообще, что уж говорить о походах в салоны красоты. Так что если ты не можешь сходить к мастеру на маникюр, читай, как снять гель-лак самостоятельно.

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