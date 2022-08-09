Милые щечки или лишние хлопоты: что такое комки Биша и почему многие хотят от них избавиться

Очаровательные пухленькие щечки и розовый румянец на них. Именно они приходят на ум, когда думаешь о маленьком ребенке. Однако многим взрослым людям тоже посчастливилось жить с мягкими чертами лица.

И все же не всем это нравится. Сколько раз приходилось спрашивать себя, почему у меня такое детское лицо, даже когда худею! Но за такие черты отвечает не образ жизни, а обычные анатомические образования, которые есть у каждого человека.

Их называют комками или жировыми телами Биша в честь описавшего их французского ученого. Но независимо от названия люди все чаще прибегают к процедуре их удаления, чтобы выглядеть, как модели с обложки.

Что такое комки Биша, почему многие хотят их удалить и насколько это необходимо — рассказываем дальше.

Что такое комки Биша

Комки Биша — это анатомические образования в виде жировых отложений в щеках человека.

В детстве комки выполняют важнейшую функцию снижения мышечного трения и защиты нервов. Именно поэтому у детей они более выражены, чем у взрослых.

Когда ребенок подрастает, то их важная функция исчезает, как и четкая выраженность на лице. Однако кое-кому комки все равно мешают спокойно смотреть в зеркало, поэтому люди удаляют их, чтобы иметь выраженные скулы.

Почему люди удаляют комки Биша

У взрослого человека комки Биша обычно не слишком выражены, но с возрастом эти образования опускаются вниз и образуют новые складки.

Когда кожа теряет тонус и появляются морщины, некоторые люди имеют усталый вид именно из-за комков Биша в придачу ко всем возрастным изменениям.

Нужно ли удалять комки Биша

Комки Биша не имеют особо важной функции в организме взрослого человека, а потому и не несут здоровью ни пользы, ни вреда. Но и неотложной потребности в их удалении нет.

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Решение об удалении комков Биша приходит чаще всего не от физического дискомфорта, а скорее психологического. То есть человек стремится выглядеть эстетичнее, поскольку не нравится себе в зеркале.

Какие опасности от удаления комков Биша

Операция по удалению комков Биша не считается пластической, поскольку существенно не изменяет строение лица. Выполняется тоже достаточно просто — врач делает надрез до 1 см на внутренней поверхности щеки и вынимает образование.

Размер комков Биша прямо пропорционально зависит от веса. То есть, чем больше весит человек, тем больше будут образования и проще их будет удалить. Однако к такому виду операций прибегают в основном представители меньшей весовой категории, поэтому удаление может стать болезненной процедурой.

Кроме того, обрабатывать место, на котором проводилась операция, не удастся, поэтому высок риск заражения инфекцией. Отсюда и противопоказания для удаления образований у людей с хроническими заболеваниями, аутоиммунными расстройствами, онкологией, проблемами со сворачиванием крови и беременными.

Однако в погоне за эстетикой мы порой забываем о важных процедурах, которые просто необходимы для здоровья. Читай, когда и почему нужно обращаться к маммологу.

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