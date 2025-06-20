Аlyona alyona стала сонграйтером для Детского Евровидения-2025

Тема Евровидения интересует зрителей в течение всего года, а не только в период активной подготовки и выступлений. Так, недавно фанаты конкурса в Украине порадовались за нашу рэп-исполнительницу alyona alyona: звезда будет писать песни для Детского Евровидения!

Что известно об этом, читай дальше в материале.

Аlyona alyona: сонграйтер Детского Евровидения 2025

Известная украинская репер и представительница Украины на Евровидении-2024 alyona alyona стала автором песен для Детского Евровидения-2025! Об этом сообщили в Суспільне.

В 2023 году она была членом жюри на Детском Евровидении.

Песни репер будет создавать совместно с музыкальным продюсером конкурса Светланой Тарабаровой.

— Для меня большая честь быть причастной к Детскому Евровидению. И передать свой большой сонграйтерский опыт, чтобы он понадобился и стал полезным. И, возможно, я помогу какой-нибудь песне или ребенку стать лучше, сделать что-то хорошее.

А может быть, именно моя песня представит Украину на Детском Евровидении-2025. Спасибо за возможность, — сказала певица в видеообращении к участникам конкурса.

Напомним, что финал Детского Евровидения-2025 состоится уже в октябре этого года, в Тбилиси, Грузия.

Для того чтобы принять участие в Нацотборе Детского Евровидения, участники могут спеть две кавер-версии популярных песен и отправить их вместе с личным видеообращением.

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