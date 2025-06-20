Аlyona alyona стала сонграйтером для Детского Евровидения-2025

Фото Facebook Тема Евровидения интересует зрителей в течение всего года, а не только в период активной подготовки и выступлений. Так, недавно фанаты конкурса в Украине порадовались за нашу рэп-исполнительницу alyona alyona: звезда будет писать песни для Детского Евровидения! Что известно об этом, читай дальше в материале. Аlyona alyona: сонграйтер Детского Евровидения 2025 Известная украинская репер и представительница Украины на Евровидении-2024 alyona alyona стала автором песен для Детского Евровидения-2025! Об этом сообщили в Суспільне.В 2023 году она была членом жюри на Детском Евровидении. Песни репер будет создавать совместно с музыкальным продюсером конкурса Светланой Тарабаровой. — Для меня большая честь быть причастной к Детскому Евровидению. И передать свой большой сонграйтерский опыт, чтобы он понадобился и стал полезным. И, возможно, я помогу какой-нибудь песне или ребенку стать лучше, сделать что-то хорошее. А может быть, именно моя песня представит Украину на Детском Евровидении-2025. Спасибо за возможность, — сказала певица в видеообращении к участникам конкурса. Напомним, что финал Детского Евровидения-2025 состоится уже в октябре этого года, в Тбилиси, Грузия. Читать по теме Детское Евровидение-2025: как подать заявку на нацотбор Рассказываем, что должны сделать участники, чтобы принять участие в нацотборе на Детское Евровидение 2025. Для того чтобы принять участие в Нацотборе Детского Евровидения, участники могут спеть две кавер-версии популярных песен и отправить их вместе с личным видеообращением. Но сегодня шоубиз Украины богат позитивными новостями! Леся Никитюк стала мамой впервые: детали ищи по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: дети, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter