Аlyona alyona стала сонграйтеркою для Дитячого Євробачення-2025

Тема Євробачення цікавить глядачів протягом усього року, а не лише у період активної підготовки та виступів. Так, нещодавно фанати конкурсу в Україні пораділи за нашу реп-виконавицю alyona alyona: зірка писатиме пісні для Дитячого Євробачення!

Що про це відомо, читай далі у матеріалі.

Alyona alyona: сонграйтерка Дитячого Євробачення 2025

Відома українська реперка та представниця України на Євробаченні-2024 alyona alyona стала авторкою пісень для Дитячого Євробачення-2025! Про це повідомило Суспільне.

У 2023 році вона була членкинею журі на Дитячому Євробаченні.

Пісні реперка створюватиме спільно з музичною продюсеркою конкурсу Світланою Тарабаровою.

— Для мене велика честь бути дотичною до Дитячого Євробачення. І передати свій великий, сонграйтерський досвід, аби він знадобився та став корисним. І, можливо, я допоможу якійсь пісні або дитині стати кращою, зробити щось гарне.

А, можливо, саме моя пісня представить Україну на Дитячому Євробаченні-2025. Дякую за можливість, — сказала співачка у відеозверненні до учасників конкурсу.

Нагадаємо, що фінал Дитячого Євробачення-2025 відбудеться вже у жовтні цього року, у Тбілісі, Грузія.

Читати на тему Дитяче Євробачення-2025: як подати заявку на нацвідбір Розповідаємо, що мають зробити учасники, щоб взяти участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення 2025.

Для того, щоб взяти участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення, учасники можуть заспівати дві кавер-версії популярних пісень та надіслати їх разом з особистим відеозверненням.

Та сьогодні шоубіз України багатий на позитивні новини! Леся Нікітюк стала мамою вперше: деталі шукай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.