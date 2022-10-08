Ног уже не чувствую, но вдохновленная — Анита Луценко рассказала о 200-километровом паломничестве в Испании

Известная украинская тренер и телеведущая Анита Луценко отправилась в паломничество протяженностью в 200 километров в Испании.
Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram. Читай, что стало толчком к такому путешествию и сколько километров уже удалось преодолеть.
Путь паломников или путь святого Иакова — это старинная паломническая дорога в город Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. Там находится могила апостола Иакова.
Я мечтала пройти (этот путь — ред.) 10-15 лет (уже и не помню), посмотрев фильм Путь. Идея всегда была со мной в кармане, — признается Луценко.
Я мечтала пройти (этот путь — ред.) 10-15 лет (уже и не помню), посмотрев фильм Путь. Идея всегда была со мной в кармане, — признается Луценко.
Полный путь составляет около 800 км. Но на этот раз тренер решила начать с 200 км. Тренер идет с небольшой группой уже несколько дней подряд. В общей сложности маршрут рассчитан на 14 дней.
По дороге паломники ночуют в простых отелях (не церквях и палатках), а их рюкзаки везут на авто до следующей стоянки.
Фото: anitasporty / Instagram
Это так называемая облегченная версия, чтобы сфокусироваться на своих мыслях и переживаниях.
Пешком… Наедине с собой, своими проблемами, вопросами, страданиями и надеждами… Горы, города, трасса… Это о том, чтобы выйти на свой собственный новый уровень…
Пешком… Наедине с собой, своими проблемами, вопросами, страданиями и надеждами… Горы, города, трасса… Это о том, чтобы выйти на свой собственный новый уровень…
Я решила пройти без новостей, потому что эмоционально была на дне, — делится телеведущая.
Впрочем, полностью изолироваться от ужасов в Украине не удается. Анита говорит, что по дороге их группа встречает людей со всего мира. Некоторые из них идут по этому пути уже два-три месяца.
Поэтому тренер не теряет возможности рассказать новым знакомым о войне в Украине и своих чувствах. Потому что, по ее словам, иностранцы до конца не понимают того, что происходит.
Так женщине удалось пройти уже четверть пути. Признается, что устает, но это того стоит.
Ног уже не ощущаю, но пока еще только 50 км. Уже вдохновлена и с открытиями, — делится она.
Ног уже не ощущаю, но пока еще только 50 км. Уже вдохновлена и с открытиями, — делится она.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АНІТА ЛУЦЕНКО (@anitasporty)
Допис, поширений АНІТА ЛУЦЕНКО (@anitasporty)
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