Ніг уже не відчуваю, але натхненна — Аніта Луценко розповіла про 200-кілометрове паломництво в Іспанії

Відома українська тренерка й телеведуча Аніта Луценко вирушила у паломництво довжиною у 200 кілометрів в Іспанії.

Про це вона розповіла своїм підписникам в Instagram. Читай, що стало поштовхом до такої подорожі та скільки кілометрів уже вдалось подолати.

Аніта Луценко на Шляху пілігримів

Шлях пілігримів чи шлях святого Іакова — це старовинна паломницька дорога до міста Сантьяго-де-Компостела на північному заході Іспанії. Там знаходиться могила апостола Якова.

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Я мріяла пройти (цей шлях — ред.) 10-15 років (вже і не пам’ятаю), подивившись фільм Шлях. Ідея завжди була зі мною в кишені, — зізнається Луценко.

Повний шлях складає близько 800 км. Але на цей раз тренерка вирішила почати з 200 км. Тренерка йде з невеличкою групою вже кілька днів поспіль. Загалом маршрут розрахований на 14 днів.

По дорозі паломники ночують у простих готелях (не церквах та наметах), а їхні рюкзаки везуть на авто до наступної стоянки.

Це так звана полегшена версія, щоб мати змогу сфокусуватись на своїх думках та переживаннях.

Пішки… Наодинці із собою, своїми проблемами, запитаннями, стражданнями і сподіваннями… Гори, міста, траса… Це про те, щоб вийти на свій власний новий рівень…

Я вирішила пройти без новин, бо емоційно була на дні, — ділиться телеведуча.

Утім повністю ізолюватись від жахіть в Україні не вдається. Аніта каже, що по дорозі їхня група зустрічає людей з усього світу. Деякі з них йдуть цим шляхом вже два-три місяці.

Тому тренерка не втрачає можливості розповісти новим знайомим про війну в Україні та свої почуття. Бо, за її словами, іноземці до кінця не розуміють того, що відбувається.

Так жінці вдалось пройти вже чверть шляху. Зізнається, що стомлюється, але це того варте.

Ніг вже не відчуваю, але поки ще тільки 50 км. Уже натхненна і з відкриттями, — ділиться вона.

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