Шоу-біз

Ніг уже не відчуваю, але натхненна — Аніта Луценко розповіла про 200-кілометрове паломництво в Іспанії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Жовтня 2022, 16:00
Аніта Луценко вирушила в паломництво в Іспанії
Фото: Instagram

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