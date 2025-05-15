Азербайджан на Евровидении 2025: харизматичная группа Mamagama с песней Run with u

Азербайджан решил покорить Евровидение 2025 оригинальным музыкальным экспериментом.

Страну на конкурсе будет представлять группа с ярким названием Mamagama — и, поверь, они не из тех, кого можно забыть после одного прослушивания.

Их трек Run With U — это не просто песня, а целое музыкальное путешествие по жанрам и культурным мирам.

Все, что ты хочешь знать о Mamagama и их песне Run With U — в нашем материале.

Представитель от Азербайджана группа Mamagama на Евровидении 2025

Группа Mamagama — это трое харизматичных ребят: вокалист Асеф, гитарист Гасан и ударник Алиф. Они собрались вместе в 2021-м, и уже через несколько месяцев стало ясно: эта троица способна поражать.

Их фишка — смелое сочетание современного ритма с национальной музыкой, исходящей из глубины веков. С каждым выступлением они, как бы, напоминают: традиция — не о старомодности, а о силе идентичности.

Возмущен результатами предлагает — бойкотировать шоу

Пока 16 участников готовятся покорять сцену Базеля, чтобы пройти в гранд-финал шоу, представитель Азербайджана в 2024 году Fahree призвал бойкотировать конкурс.

Ексучастник возмутился тем, группа с песней “Run With U” получила низкие оценки и не прошла в финал.

Fahree убежден, все в номере было идеальным.

Этот подход уже принес им международное признание — например, на фестивале Kengga Magjike в Албании в 2022 году они не только вышли в финал, но и заняли четвертое место, забрав номинацию Лучший международный проект.

Неудивительно, что когда İTV (азербайджанский национальный вещатель) объявил внутренний отбор на Евровидение, именно Mamagama стали фаворитами среди 154 заявок. Их выбирало международное жюри, и выбор был однозначным.

О чем песня Run With U группы от Азербайджана Mamagama

Run With U — первая песня в истории участия Азербайджана на Евровидении, в которой прозвучал саз, национальный инструмент с магическим, почти гипнотическим звучанием.

В песне он звучит рядом с электронными гитарами — вместе они заряжают взрывной энергетикой. Это не просто трек — это микс современности и старины.

Клип был снят в футуристическом стиле, где каждый кадр выглядит как постер к фантастическому фильму. В нем есть своя фишка — появляются бывшие представители Азербайджана на Евровидении — для фанатов это настоящий подарок.

Сама же песня — призыв к действию, к мечте, к бегству вместе с музыкой. Run With U будто говорит: не бойся, просто беги вперед, и все сложится. И если Европа это почувствует, Mamagama могут стать настоящим прорывом в этом году.

Режиссер клипа — молодой, но уже известный в регионе режиссер Эмин Гаджизаде, работавший и с артистами, и с международными брендами. Он говорит, что хотел сотворить не просто видео, а маленький фильм-манифест о том, как традиции могут звучать совершенно по-новому.

Клип уже успел собрать миллионы просмотров и немало восхищенных отзывов. И некоторые фанаты окрестили его лучшим видео в истории участия Азербайджана в Евровидении.

Текст песни Run With U в переводе на украинский язык

Ритм вырывает меня, не знаю, с чего начать

Ты меня электризуешь, никогда не чувствовал себя таким заряженным

Каждый взгляд, который ты бросаешь

Каждое движение, которое я чувствую

Я не могу противиться чистоте в каждом повороте.

(Припев)

Погасим свет?

Оставим страхи сзади

Будем играть неправильно, пока не станет правильно

Отдадим все этой ночью?

Сердце берет контроль

Движет моим телом и душой

Только посмотри на меня

И я не смогу выдержать жар

Тени в неоновом свете

Ночь молодая, бит нестандартный

Что-то в воздухе заставляет меня влюбляться в тебя

Да, как я это делаю, угу

Да, как я это делаю, угу

Да, как я это делаю, угу

Да, как я это делаю, угу.

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