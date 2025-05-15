Шоу-биз

Азербайджан на Евровидении 2025: харизматичная группа Mamagama с песней Run with u

Ольга Петухова, редактор сайта 15 мая 2025, 21:20
Mamagama
Фото Instagram
второй полуфинал евровидения 2025
Читать дальше
Когда и где смотреть второй полуфинал Евровидения 2025 — не пропусти шоу года
вышиванка
Читать дальше
Наши корни — опора! Почему вышиванка стала символом национального сопротивления

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь