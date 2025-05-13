Азербайджан на Євробаченні 2025: харизматичний гурт Mamagama з піснею Run with u

Азербайджан вирішив підкорити Євробачення 2025 оригінальним музичним експериментом.

Країну на конкурсі представлятиме гурт із яскравою назвою Mamagama — і, повір, вони не з тих, кого можна забути після одного прослуховування.

Їхній трек Run With U — це не просто пісня, а ціла музична подорож по жанрах та культурних світах.

Усе, що ти хочеш знати про Mamagama та їхню пісню Run With U — у нашому матеріалі.

Представник від Азербайджану гурт Mamagama на Євробаченні 2025

Гурт Mamagama — це троє харизматичних хлопців: вокаліст Асеф, гітарист Гасан та ударник Аліф. Вони зібралися разом у 2021-му, і вже за кілька місяців стало ясно: ця трійця здатна вражати.

Їхня фішка — сміливе поєднання сучасного ритму з національною музикою, яка йде з глибини віків. З кожним виступом вони ніби нагадують: традиція — не про старомодність, а про силу ідентичності.

Цей підхід уже приніс їм міжнародне визнання — наприклад, на фестивалі Kënga Magjike в Албанії у 2022 році вони не лише вийшли у фінал, а й посіли четверте місце, забравши номінацію Найкращий міжнародний проект.

Не дивно, що коли İTV (азербайджанський національний мовник) оголосив внутрішній відбір на Євробачення, саме Mamagama стали фаворитами серед 154 заявок. Їх обирало міжнародне журі, і вибір був однозначним.

Про що пісня Run With U гурту від Азербайджану Mamagama

Run With U — це перша пісня в історії участі Азербайджану на Євробаченні, в якій прозвучав саз, національний інструмент з магічним, майже гіпнотичним звучанням.

У пісні він ллється поруч з електронними гітарами — разом вони заряджають вибуховою енергетикою. Це не просто трек — це мікс сучасності та глибини.

Кліп зняли у футуристичному стилі, де кожен кадр — наче постер до фантастичного фільму. Там ще й з’являються колишні представники Азербайджану на Євробаченні — для фанатів це справжній подарунок.

Сама ж пісня — заклик до дії, до мрії, до втечі разом із музикою. Run With U ніби каже: не бійся, просто біжи вперед, і все складеться. І якщо Європа це відчує — Mamagama можуть стати справжнім проривом цього року.

Режисер кліпу — молодий, але вже відомий у регіоні режисер Емін Гаджизаде, який працював і з артистами, і з міжнародними брендами. Він каже, що хотів створити не просто відео, а маленький фільм-маніфест про те, як традиції можуть звучати абсолютно по-новому.

Кліп уже встиг зібрати мільйони переглядів і чимало захоплених відгуків. Деякі фанати вже охрестили його найкращим відео в історії участі Азербайджану на Євробаченні.

Текст пісні Run With U в перекладі на українську мову

Ритм вириває мене, не знаю, з чого почати

Ти мене електризуєш, ніколи не відчував себе таким зарядженим

Кожен погляд, який ти кидаєш

Кожен рух, який я відчуваю

Я не можу противитися, чистота в кожному повороті.

(Приспів)

Погасимо світло?

Залишимо страхи позаду

Будемо грати неправильно, поки не стане правильно

Віддамо все цієї ночі?

Серце бере контроль

Рухає моїм тілом і душею

Лише поглянь на мене

І я не зможу витримати жар

Тіні в неоновому світлі

Ніч молода, біт нестандартний

Щось в повітрі змушує мене закохуватися в тебе

Так, як я це роблю, угу

Так, як я це роблю, угу

Так, як я це роблю, угу

Так, як я це роблю, угу.

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