Азербайджан на Євробаченні 2025: харизматичний гурт Mamagama з піснею Run with u

Фото Instagram Азербайджан вирішив підкорити Євробачення 2025 оригінальним музичним експериментом. Країну на конкурсі представлятиме гурт із яскравою назвою Mamagama — і, повір, вони не з тих, кого можна забути після одного прослуховування. Їхній трек Run With U — це не просто пісня, а ціла музична подорож по жанрах та культурних світах.Усе, що ти хочеш знати про Mamagama та їхню пісню Run With U — у нашому матеріалі. Представник від Азербайджану гурт Mamagama на Євробаченні 2025 Гурт Mamagama — це троє харизматичних хлопців: вокаліст Асеф, гітарист Гасан та ударник Аліф. Вони зібралися разом у 2021-му, і вже за кілька місяців стало ясно: ця трійця здатна вражати. Їхня фішка — сміливе поєднання сучасного ритму з національною музикою, яка йде з глибини віків. З кожним виступом вони ніби нагадують: традиція — не про старомодність, а про силу ідентичності. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mamagama (@mamagama_official) Читати на тему Ziferblat — Bird of Pray: про що пісня представників України на Євробаченні 2025 Який сенс і переклад пісні гурту Ziferblat — Bird of Pray? Цей підхід уже приніс їм міжнародне визнання — наприклад, на фестивалі Kënga Magjike в Албанії у 2022 році вони не лише вийшли у фінал, а й посіли четверте місце, забравши номінацію Найкращий міжнародний проект. Не дивно, що коли İTV (азербайджанський національний мовник) оголосив внутрішній відбір на Євробачення, саме Mamagama стали фаворитами серед 154 заявок. Їх обирало міжнародне журі, і вибір був однозначним. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mamagama (@mamagama_official) Про що пісня Run With U гурту від Азербайджану Mamagama Run With U — це перша пісня в історії участі Азербайджану на Євробаченні, в якій прозвучав саз, національний інструмент з магічним, майже гіпнотичним звучанням. У пісні він ллється поруч з електронними гітарами — разом вони заряджають вибуховою енергетикою. Це не просто трек — це мікс сучасності та глибини. Кліп зняли у футуристичному стилі, де кожен кадр — наче постер до фантастичного фільму. Там ще й з’являються колишні представники Азербайджану на Євробаченні — для фанатів це справжній подарунок. Сама ж пісня — заклик до дії, до мрії, до втечі разом із музикою. Run With U ніби каже: не бійся, просто біжи вперед, і все складеться. І якщо Європа це відчує — Mamagama можуть стати справжнім проривом цього року. Режисер кліпу — молодий, але вже відомий у регіоні режисер Емін Гаджизаде, який працював і з артистами, і з міжнародними брендами. Він каже, що хотів створити не просто відео, а маленький фільм-маніфест про те, як традиції можуть звучати абсолютно по-новому. Кліп уже встиг зібрати мільйони переглядів і чимало захоплених відгуків. Деякі фанати вже охрестили його найкращим відео в історії участі Азербайджану на Євробаченні. Текст пісні Run With U в перекладі на українську мову Ритм вириває мене, не знаю, з чого початиТи мене електризуєш, ніколи не відчував себе таким зарядженимКожен погляд, який ти кидаєшКожен рух, який я відчуваюЯ не можу противитися, чистота в кожному повороті. (Приспів)Погасимо світло?Залишимо страхи позадуБудемо грати неправильно, поки не стане правильноВіддамо все цієї ночі?Серце бере контрольРухає моїм тілом і душеюЛише поглянь на менеІ я не зможу витримати жар Тіні в неоновому світліНіч молода, біт нестандартнийЩось в повітрі змушує мене закохуватися в тебеТак, як я це роблю, угуТак, як я це роблю, угуТак, як я це роблю, угуТак, як я це роблю, угу. Поцікався також: Естонія на Євробаченні-2025, репер Tommy Cash віруситься у Мережі зі своєю Espresso Macchiato, яка викликає суперечливі відгуки.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Азербайджан, Євробачення, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter