Низко — говорить на языке тех, кто пришел нас убивать, — Даша Астафьева о войне и карьере певицы

Полномасштабное вторжение РФ в Украину безвозвратно изменило наше общество. Речь идет не только об обычных гражданах, но и о тех, кто раньше представлял нашу культуру за границей и был голосом украинцев.

С началом великой войны этот голос наконец-то стал сильным и перешел на украинский в общении. Теперь наш шоубиз однозначно отстаивает отечественную культуру. Среди известных — певица и модель Даша Астафьева.

О жизни во время войны, тяжелой болезни, которая мешает снова выйти на сцену и героях Украины, Даша Астафьева рассказала в интервью Сергею Лиховиде в YouTube-проекте Розмова.

О языковом вопросе и героях

Певица и модель Даша Астафьева перешла на украинский язык год назад. Конечно, на это повлияла полномасштабная война.

— Еще полгода назад я могла сказать, что язык не важен, но с каждым днем убеждаюсь: нет, это тоже фронт. Языковой фронт, который нужно постоянно поддерживать, — говорит Астафьева.

Пожалуйста, тем ребятам, которые нас защищают и говорят на русском языке, дадим время. Потому что на это действительно нужно время. Но это низко — говорить на языке тех, кто пришел нас убивать.

Также Даша Астафьева отметила: многие украинцы помнят все только “один день”.

— Это о героях, о “Слава Украине”, о помощи. Но надо помнить глубже, потому что это все — наша история, — отметила женщина.

О “хороших россиянах”

Певица призналась, что ей до сих пор пишут знакомые россияне со словами извинения.

— Пишет мама моего бывшего парня. Говорит, что читает украинские новости, смотрит все интервью, знает реальную ситуацию.

Но есть и те, кто боится говорить о войне, или те, кто поддерживает боевые действия российских военных в Украине.

Те, с кем я раньше шутила и дружила, теперь не говорят ничего, потому что боятся. А те, кто понимает, что произошло — выехали из РФ.

— Говорят, что нет хороших россиян. Их нет, я это знаю. Но есть те, кто понимают эту ситуацию и кто о войне очень сожалеет. Я тоже совершала ошибки и большую часть жизни неправильно все понимала, — признается Даша Астафьева.

Теперь женщина говорит: все однозначно. Украинцев пытаются уничтожить, каждый день — важный.

А еще говорит, что теперь ее отвернуло от артистов, которые спекулируют на теме войны, или просто не пользуются влиянием на собственную аудиторию и не делают все возможное ради победы.

Певческая карьера и поиски себя

В интервью Даша рассказала, что не может вернуться в певческую карьеру. Помешала болезнь.

— Мне очень тяжело возвращаться к тому, чем я занималась. Во-первых, у меня физически нет возможности… Я была у врача, и мне, к сожалению, во время операции повредили находящийся возле связок нерв. Я не могу петь, — рассказала Даша.

Но сейчас я так растеряна, что не знаю, что петь. Развлекаться и делать хайп на том, что в нашей стране беда? Я не могу этого делать.

По словам Астафьевой, из-за войны она не смогла вовремя заняться возобновлением связок после операции. Теперь лечение будет долгим и сложным. На ее состояние также повлиял стресс и истерики.

В то же время такая пауза и война позволили женщине наконец-то понять, кто она и чем стремится заниматься.

— Раньше я не знала, как представить себя. Модель? Ну, у меня может быть несколько фотосессий в год, я не занимаюсь этим постоянно. А теперь я привлекаю важных для Украины людей, которые точно делали, делают сейчас большие вклады в нашу победу.

Я не приглашаю известных или популярных, которые смогут мне сделать рекламу. Это сейчас — ничто, — добавила Астафьева.

К примеру, команда Даши во главе с ней создала образовательный проект Under Books, в котором талантливые звукорежиссеры и простые люди озвучивают украинские книги.

О том, как сама Даша в начале войны помогала ТРО и чем занималась первые месяцы вторжения, мы писали в нашем другом материале.

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