Шоу-биз

Низко — говорить на языке тех, кто пришел нас убивать, — Даша Астафьева о войне и карьере певицы

Виктория Мельник, редактор сайта 21 апреля 2023, 16:30
Астафьева
Фото: Instagram

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