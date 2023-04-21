Низько — розмовляти мовою тих, хто прийшов нас вбивати, — Даша Астаф’єва про війну та співочу кар’єру

Повномасштабне вторгнення РФ до України безповоротно змінило наше суспільство. Мова йде не лише про пересічних громадян, а й про тих, хто раніше представляв нашу культуру за кордоном та був голосом українців.

З початком великої війни цей голос нарешті набрав сили та перейшов на українську у спілкуванні. Тепер наш шоубіз однозначно відстоює вітчизняну культуру. Серед відомих — співачка та модель Даша Астаф’єва.

Про життя під час війни, важку хворобу, яка заважає знову вийти на сцену та героїв України, Даша Астаф’єва розповіла в інтерв’ю Сергію Лиховиді у YouTube проекті Розмова.

Про мовне питання та героїв

Співачка та модель Даша Астаф’єва перейшла на спілкування українською мовою рік тому. Звісно, на це вплинула повномасштабна війна.

— Ще пів року тому я могла сказати, що мова не є важливою, але з кожним днем переконуюся: ні, це також фронт. Мовний фронт, який треба постійно підтримувати, — каже Астаф’єва.

Будь ласка, тим хлопцям, які нас захищають і розмовляють російською мовою, дамо час. Бо на це справді треба час. Але це низько — розмовляти мовою тих, хто прийшов нас вбивати.

Також Даша Астаф’єва наголосила: багато українців пам’ятають все лише “один день”.

— Це про героїв, про “Слава Україні”, про допомогу. Але треба пам’ятати глибше, бо це все — наша історія, — зауважила жінка.

Про “хороших росіян”

Співачка зізналася, що їй і досі пишуть знайомі росіяни зі словами вибачення.

— Пише мама мого колишнього хлопця. Каже, що читає українські новини, дивиться всі інтерв’ю, знає справжню ситуацію.

Але є й такі, що бояться говорити про війну, або підтримують бойові дії російських військових в Україні.

Ті, з ким я раніше жартувала та дружила, тепер не говорять нічого, бо бояться. А ті, хто розуміє, що сталося, — виїхали з РФ.

— Кажуть, що немає хороших росіян. Їх немає, я це знаю. Але є ті, хто розуміють цю ситуацію і хто про війну дуже жалкує. Я теж робила помилки й більшу частину життя неправильно все розуміла, — зізнається Даша Астаф’єва.

Натомість тепер жінка каже: все однозначно. Українців намагаються знищити, кожен день — важливий.

А ще каже, що тепер її відвернуло від тих артистів, які спекулюють на темі війни, або просто не користуються впливом на власну аудиторію та не роблять все можливе задля перемоги.

Співоча кар’єра та пошуки себе

В інтерв’ю Даша розповіла, що не може повернутися до співочої кар’єри. На заваді стала хвороба.

— Мені дуже важко повертатися до того, чим я займалася. По-перше, у мене фізично немає можливості… Я була у лікаря, і мені, на жаль, під час операції пошкодили нерв, що знаходиться біля зв’язок. Я не можу співати, — розповіла Даша.

Але зараз я така розгублена, що не знаю, що співати. Веселитись і робити хайп на тому, що нашій країні біда? Я не можу цього робити.

За словами Астаф’євої, через війну вона не змогла вчасно зайнятися відновленням зв’язок після операції. Тепер лікування буде довгим та складним. На її стан також вплинув стрес та істерики.

Натомість така пауза та війна дали жінці змогу нарешті зрозуміти, хто вона та чим прагне займатися.

— Раніше я не знала, як представити себе. Модель? Ну, у мене може бути кілька фотосесій на рік, я не займаюся цим постійно. А тепер я залучаю важливих для України людей, які точно робили, роблять зараз великі вклади в нашу перемогу.

Я не запрошую відомих чи популярних, які зможуть зробити мені рекламу. Це зараз — ніщо, — додала Астаф’єва.

Наприклад, команда Даші на чолі з нею створила освітній проект Under Books, в якому талановиті звукорежисери та прості люди озвучують українські книги.

Про те, як сама Даша на початку війни допомагала ТрО та чим займалася перші місяці вторгнення, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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