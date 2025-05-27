Добро пожаловать в Дерри: дата выхода нового хоррора-предыстории Пеннивайза

Фото IMDb Сериал-приквел к культовому роману Стивена Кинга Оно под названием It: Welcome to Derry уже готовится к премьере! Вышел официальный тизер и можно уверенно сказать, что новое кино расширит ужасающую киновселенную по романам Стивена Кинга. О чем новый хоррор, каких неожиданностей ждать и запланированная дата выхода Добро пожаловать в Дерри — в материале. Добро пожаловать в Дерри — дата выхода Новый сериал создан Энди и Барбарой Мускетти, творцами предыдущих хорроров Оно (2017) и Оно: Часть вторая (2019). Теперь авторы вернутся назад, ближе к истокам истории и расскажут о событиях, происходивших за десятилетие до знакомства зрителей с Клубом неудачников.Дата выхода уже определена, и хотя точное число не обнародовали, премьера Добро пожаловать в Дерри запланирована на осень 2025 года на HBO и Max. Читать по теме Компаньон 2025: дата премьеры и чего ждать от нового научно-фантастического хоррора Компаньон — научно-фантастичсекий хоррор получил высокую оценку критиков, как примешь фильм ты? Само название намекает, что действие будет происходить в Дерри — вымышленном городке в штате Мэн, ставшего центральным местом действия в романе Оно. В целом, именно Дерри служит фоном для многих произведений Кинга. Дерри является местом, где зло пустило глубокие корни, и где Пеннивайз время от времени пробуждается, чтобы сеять ужас и смерть. Добро пожаловать в Дерри: писал ли сценарий Кинг и сколько сезонов в сериале На самом деле Стивен Кинг не писал приквел к Оно, но он одобрил концепцию сериала. Режиссер и автор сценария Мускетти рассказал, что Кинг с самого начала был вовлечен в проект и одобрил идею расширения истории через дополнительную сюжетную линию, в которой исследуют темную историю городка Дерри. Любопытно, что Добро пожаловать в Дерри планируется как сериал на несколько сезонов. Действие первого разворачивается в 1962 году — за 27 лет до событий базовых фильмов. Это период, когда в Дерри произошел пожар в ночном клубе Black Spot — трагедия, которая действительно упоминается в романе Кинга. Именно этот эпизод писатель связывал с пробуждением Пеннивайза. Новый сериал должен исследовать, как зло влияет на город и его жителей, в частности новых поселенцев — семью, которую местные воспринимают враждебно. Однако их ребенок сумел подружиться с соседскими детьми, и вместе они расследуют исчезновение других детей и иные тревожные события в городе. По словам Энди Мускетти, он планирует сериал как трехсезонную историю, которая будет разворачиваться в обратном хронологическом порядке: Сезон 1 (1962): Пожар в клубе Black Spot; Сезон 2 (1935): Расстрел банды Брэдли; Сезон 3 (1908): Взрыв на металлургическом заводе Китченера, повлекший массовую гибель людей — один из старейших циклов кормления Пеннивайза. Добро пожаловать в Дерри: что известно об актерах и съемках Съемки сериала начались еще в мае 2023 года в Канаде, Торонто и Порт-Хоуп, который уже был съемочной площадкой для предыдущих частей. Но из-за стачек гильдии сценаристов и киноактеров Америки производство на время приостановили и завершили лишь в августе 2024 года. Дата выхода сериала изменилась. Режиссером первых четырех из девяти эпизодов был Энди Мускетти. Среди актеров: Джован Адепо, Крис Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар, Стивен Райдер, Мадлен Стоу и Руди Манкусо. Билл Скарсгард снова в роли Пеннивайза. Но не только. Теперь он и исполнительный продюсер. Создатели Добро пожаловать в Дерри говорят, что их сериал не ставит своей целью только напугать, они стремятся показать, какие социальные силы создали атмосферу страха в Дерри. Ранее мы рассказывали: До рассвета 2025 — что известно о фильме ужасов, основанном на компьютерной игре. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter