Добро пожаловать в Дерри: дата выхода нового хоррора-предыстории Пеннивайза

Сериал-приквел к культовому роману Стивена Кинга Оно под названием It: Welcome to Derry уже готовится к премьере! Вышел официальный тизер и можно уверенно сказать, что новое кино расширит ужасающую киновселенную по романам Стивена Кинга.

О чем новый хоррор, каких неожиданностей ждать и запланированная дата выхода Добро пожаловать в Дерри — в материале.

Добро пожаловать в Дерри — дата выхода

Новый сериал создан Энди и Барбарой Мускетти, творцами предыдущих хорроров Оно (2017) и Оно: Часть вторая (2019). Теперь авторы вернутся назад, ближе к истокам истории и расскажут о событиях, происходивших за десятилетие до знакомства зрителей с Клубом неудачников.

Дата выхода уже определена, и хотя точное число не обнародовали, премьера Добро пожаловать в Дерри запланирована на осень 2025 года на HBO и Max.

Само название намекает, что действие будет происходить в Дерри — вымышленном городке в штате Мэн, ставшего центральным местом действия в романе Оно. В целом, именно Дерри служит фоном для многих произведений Кинга.

Дерри является местом, где зло пустило глубокие корни, и где Пеннивайз время от времени пробуждается, чтобы сеять ужас и смерть.

Добро пожаловать в Дерри: писал ли сценарий Кинг и сколько сезонов в сериале

На самом деле Стивен Кинг не писал приквел к Оно, но он одобрил концепцию сериала. Режиссер и автор сценария Мускетти рассказал, что Кинг с самого начала был вовлечен в проект и одобрил идею расширения истории через дополнительную сюжетную линию, в которой исследуют темную историю городка Дерри.

Любопытно, что Добро пожаловать в Дерри планируется как сериал на несколько сезонов. Действие первого разворачивается в 1962 году — за 27 лет до событий базовых фильмов.

Это период, когда в Дерри произошел пожар в ночном клубе Black Spot — трагедия, которая действительно упоминается в романе Кинга. Именно этот эпизод писатель связывал с пробуждением Пеннивайза.

Новый сериал должен исследовать, как зло влияет на город и его жителей, в частности новых поселенцев — семью, которую местные воспринимают враждебно. Однако их ребенок сумел подружиться с соседскими детьми, и вместе они расследуют исчезновение других детей и иные тревожные события в городе.

По словам Энди Мускетти, он планирует сериал как трехсезонную историю, которая будет разворачиваться в обратном хронологическом порядке:

Сезон 1 (1962): Пожар в клубе Black Spot;

Сезон 2 (1935): Расстрел банды Брэдли;

Сезон 3 (1908): Взрыв на металлургическом заводе Китченера, повлекший массовую гибель людей — один из старейших циклов кормления Пеннивайза.

Добро пожаловать в Дерри: что известно об актерах и съемках

Съемки сериала начались еще в мае 2023 года в Канаде, Торонто и Порт-Хоуп, который уже был съемочной площадкой для предыдущих частей. Но из-за стачек гильдии сценаристов и киноактеров Америки производство на время приостановили и завершили лишь в августе 2024 года. Дата выхода сериала изменилась.

Режиссером первых четырех из девяти эпизодов был Энди Мускетти. Среди актеров: Джован Адепо, Крис Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар, Стивен Райдер, Мадлен Стоу и Руди Манкусо.

Билл Скарсгард снова в роли Пеннивайза. Но не только. Теперь он и исполнительный продюсер.

Создатели Добро пожаловать в Дерри говорят, что их сериал не ставит своей целью только напугать, они стремятся показать, какие социальные силы создали атмосферу страха в Дерри.

