Ласкаво просимо до Деррі: дата виходу нового хоррору-передісторії Пеннівайза

Серіал-приквел до культового роману Стівена Кінга Воно під назвою It: Welcome to Derry вже готується до прем’єри! Вийшов офіційний тизер і можна впевнено сказати, що нове кіно розширить жахаючий кіновсесвіт за романами Стівена Кінга.

Про що новий хоррор, яких несподіванок чекати та запланована дата виходу Ласкаво просимо до Деррі — у матеріалі.

Ласкаво просимо до Деррі — дата виходу

Новий серіал створений Енді та Барбарою Мускетті, які є творцями попередніх хоррорів Воно (2017) та Воно: Частина друга (2019). Тепер автори повернуться назад, ближче до джерел історії та розкажуть про події, що відбувалися за десятиліття до знайомства глядачів із Клубом невдах.

Дата виходу вже визначена, і хоча точного числа не оприлюднили, прем’єра Ласкаво просимо до Деррі запланована на осінь 2025 року на HBO та Max. Читати на тему Компаньйон 2025: дата прем’єри та чого чекати від нового науково-фантастичного хорора Критики високо оцінили фантастичний триллер Компаньйон, якою буде твоя думка?

Сама назва натякає, що дія відбуватиметься у Деррі — вигаданому містечку в штаті Мен, яке стало центральним місцем дії в романі Воно. Загалом саме Деррі служить фоном для багатьох творів Кінга.

Деррі є місцем, де зло пустило глибоке коріння, і де Пеннівайз час від часу пробуджується, щоб сіяти жах і смерть.

Ласкаво просимо до Деррі: чи писав сценарій Кінг і скільки сезонів у серіалі

Насправді Стівен Кінг не писав приквелу до Воно, але він схвалив концепцію серіалу. Режисер і автор сценарію Мускетті розповів, що Кінг від самого початку був залучений до проекту і схвалив ідею розширення історії через додаткову сюжетну лінію, в якій досліджують темну історію містечка Деррі.

Цікаво, що Ласкаво просимо в Деррі планується як серіал на кілька сезонів. Дія першого розгортається у 1962 році — за 27 років до подій базових фільмів.

Це період, коли в Деррі сталася пожежа в нічному клубі Black Spot — трагедія, що насправді згадується в романі Кінга. Саме цей епізод письменник пов’язував із пробудженням Пеннівайза.

Новий серіал має дослідити, як зло впливає на місто та його мешканців, зокрема на нових поселенців — родину, яку місцеві сприймають ворожо. Проте їхня дитина заводить дружбу з сусідськими дітьми, і разом вони розслідують зникнення інших дітей та інші тривожні події у місті.

За словами Енді Мускетті, він планує серіал як трисезонну історію, яка розгортатиметься у зворотному хронологічному порядку:

Сезон 1 (1962) : Пожежа в клубі Black Spot;

Сезон 2 (1935) : Розстріл банди Бредлі;

Сезон 3 (1908): Вибух на металургійному заводі Кітченера, який спричинив масову загибель людей — один із найдавніших циклів годування Пеннівайза.

Ласкаво просимо до Деррі: що відомо про акторів та зйомки

Зйомки серіалу розпочалися ще у травні 2023 року в Канаді, в Торонто та Порт-Хоуп, який вже був знімальним майданчиком для попередніх частин. Та через страйки гільдії сценаристів та кіноакторів Америки виробництво на якийсь час призупинили і завершили лише в серпні 2024 року. Дата виходу серіалу була змінена.

Режисером перших чотирьох із дев’яти епізодів був Енді Мускетті. Серед акторів: Джован Адепо, Кріс Чок, Тейлор Пейдж, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Мадлен Стоу та Руді Манкусо.

Білл Скарсгард знову у ролі Пеннівайза. Та не лише. Тепер він і виконавчий продюсер.

Творці Ласкаво просимо до Деррі кажуть, що їхній серіал не ставить на меті лише налякати, вони прагнуть показати, які соціальні сили створили атмосферу страху в Деррі.

Раніше ми розповідали: До світанку 2025 — що відомо про фільм жахів, оснований на комп’ютерній грі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.