Это было больно и унизительно: Дуа Липа о том как стала мемом, прожила это и мечтает о собственной медиа-империи

Ей всего 28, а она уже заняла 21 место в прошлогоднем списке самых богатых людей в возрасте до 35 лет по версии британского Sunday Times. Ее состояние оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов. Музыкальный успех колоссальный. На ее счету уже три Грэмми и семь британских музыкальных наград и 88,6 миллиона подписчиков в Instagram.

Это все о британской пробивной и амбициозной певице Дуа Липа. И она стремится к большему. Теперь поп-звезда, автор песен, подкастер, продюсер настроена построить собственную медиа-империю. Об этом ее интервью для британского издания The Guardian.

Липа, откуда ты?

Певица говорит, что этот год стал для нее чрезвычайно важным и одновременно нервным, потому что много запланировано.

Это внутреннее волнение, нервы, адреналин. Не могу поверить, что это происходит со мной, что уже так далеко зашла. Я жестко надрывалась, чтобы достичь этого.

В прошлом году ее песня, Cold Heart, записанная с хедлайнером прошлогоднего фестиваля Гластонбери, сэром Элтоном Джоном, заняла первое место в хит-параде. Теперь уверенная в себе и напористая певица также хочет покорить Гластонбери.

— Это вершина для меня. Это то, о чем я мечтала всю свою жизнь. Каждый раз, когда пишу песню, я думаю о том, как она будет звучать на Гластонбери. Это мой барометр, — говорит звезда.

Если ты ищешь лирической глубины, музыка Дуа Липы не для тебя. Большинство ее песен о том, как ее предают никчемные бойфренды, как не терпеть глупостей от никчемных бойфрендов, как заниматься отличным сексом с никчемными бойфрендами и как бросать никчемных бойфрендов. Но если ты ищешь электро-поп-танцевальные хиты, она может предложить лучшее (One Kiss с Келвином Харрисом, Be The One, Physical, New Rules).

Липа родилась в Лондоне в семье косовских албанцев, которые бежали из Косово в 1992 году, сразу после распада Югославии и во времена растущей дискриминации этнических албанцев.

Она старшая из трех детей, подавала надежды как певица. Посещала театральную школу в Лондоне, пока семья не вернулась в Косово после провозглашения независимости в 2008 году. Тогда ей было 11 лет. Но маленькое Косово не удовлетворяло амбиций Липы, и в 15 лет она уговорила родителей отпустить ее в Лондон, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

Как любит говорить мой папа, мне очень трудно отказать. Я всегда была очень целеустремленная и знаю чего хочу.

Вернувшись в Лондон, она так никуда и не поступила, работала официанткой, снималась как модель для британского бренда одежды Topshop, параллельно заливала свои песни в YouTube и впоследствии подписала контракт на запись с компанией Warner Bros. Однако ее песни не пробивались в чартах и ходили слухи, что лейбл хочет разорвать с ней контракт.

Музыка — единственный язык, на котором мы все можем общаться

В 2017 году она записала песню New Rules, которая стала ее первым прорывом и номером 1 в чартах Великобритании. Однако в США английский хит смог едва втиснуться в Топ-10. Здесь Липа говорит о терпении и даже имеет одноименную татуировку.

— Мои песни не становятся в США первыми, но они остаются там, и остаются надолго. Это о терпении. Надо просто позволить вещам делать свое дело, а не push-ить их.

Название ее нового альбома — Радикальный оптимизм (Radical Optimism). Он вышел в свет 3 мая 2024 года. Липа говорит: — Это все еще поп-запись, но более психоделическая, с альтернативными влияниями, более экспериментальная.

Журналист не удерживается от вопроса о том, принимала ли Липа психоделики во время записи альбома. На что певица строгим голосом школьницы ответила, что ничего не принимала.

— Никто не принимал психоделики… Никто не пострадал от психоделиков во время записи этого альбома, — говорит поп-звезда.

Говорили и о значении понятия радикальный оптимизм. По словам артистки, в нынешнем мире это сложно. Липа активно критикует израильское правительство и поддерживает палестинский народ.

Знаете, это не только Израиль и Газа, это также Россия и Украина. И в Судане столько всего происходит. В нашем мире так много ужасных вещей. Я думаю, что все чувствуют определенную безнадежность.

Однако оптимизм черпает из музыки. Уверена, что это один язык, на котором мы все можем общаться.

— Радикальный элемент? Это идея радикального принятия себя таким, какой ты есть, своих недостатков. Это приходит со временем, с познанием себя, с разным опытом, с взрослением. Умение прощать кого-то — важно для обоих. Речь идет о способности двигаться дальше. Это радикальное принятие в его самой яркой форме, — рассказывает Липа.

Одна из песен, Happy for You, суммирует ее философию радикального оптимизма, например — она видит своего бывшего с его новой подругой-моделью и в душе радуется, что он нашел любовь.

Дело жизни причиняло боль

Одно из направлений, где развивается поп-звезда — это подкасты, в которых она берет интервью у интересных гостей. И все подчеркивают, что сама Липа не слишком охотно раскрывает интимные вещи. Рассказывает, что читает, где отдыхает, какие проблемы волнуют, но не более.

Ее самый трогательный подкаст — с Моникой Левински, бывшей стажеркой Белого дома, которая испытала унижение от Билла Клинтона после того, как президент соврал, что не имел с ней сексуальных отношений.

На вопрос о том, переживала ли сама Липа унижение, девушка не закрывается, а отвечает с чувством.

Рассказывает о случае, когда в 2018 году ее высмеяли за танец. Тогда видео стало вирусным,

кто-то из пользователей прокомментировал: — “Мне нравится ее отсутствие энергии, жги, девочка…”

— Это было больно. Это было унизительно. Мне пришлось удалиться из Twitter. То, что делало меня самой счастливой — исполнение и написание песен — стало расстраивать. Потому что люди и дальше стали обсасывать все, что я делала.

Мне было 22 или 23 года, все еще формировалась. И тогда я сказала себе — надо растить “толстую кожу”, быть стойкой.

Ощущение унижения длилось несколько лет, пока Липа не закончила писать Future Nostalgia и не исполнила песню Don’t Start Now на церемонии MTV Europe Music Awards.

— Я вернулась, выступила, и все говорили: — “О, мы ошибались”. Я получила настоящий кайф от этого, — говорит исполнительница.

Безусловно, это повлияло на певицу, и заставило работать еще более настойчиво, в том числе и над танцами. А через несколько лет девушка уже и сама потешалась над мемом вместе с ведущим Late night Show Джимми Феллоном.

Все под контролем

С тех пор она кажется еще более решительно настроена все контролировать. Ее день тщательно расписан в планере.

— Когда я планирую, я все сама контролирую, поэтому могу делать все что угодно. Вот как я это вижу.

Поэтому в 2022 году она разорвала контракт с компанией, с которой ее карьера пошла вверх. Все для того, чтобы самостоятельно контролировать свой музыкальный бизнес.

Я хочу знать, как используется моя музыка. Я хочу быть единственным лицом, принимающим решения по всему этому.

Рассказала певица и о другом направлении бизнеса — собственном издательстве.

— Через мой книжный клуб мне присылают много новых книг, и если я нахожу историю, которая мне нравится, то, возможно, я могу помочь издать ее.

Имея почти 90 миллионов подписчиков в Instagram, похоже, амбиции певицы не ограничатся только этим. Размышляет и о собственной медиа-империи.

— Да, потенциально. Я думаю, что медиа-сфера кардинально меняется. У нас много подписчиков. Думаю, изобретем что-то отличное от того, что делают Guardian или New York Times.

