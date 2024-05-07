Шоу-биз

Это было больно и унизительно: Дуа Липа о том как стала мемом, прожила это и мечтает о собственной медиа-империи

Мария Бондар, редактор сайта 07 мая 2024, 21:00
Кто такая Дуа Липа

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