Мет Гала 2024: почему здесь запрещены соцсети и какими образами звезды поражали в этом году

Ежегодно те, кто следит за модой и вдохновляется образами инфлюэнсеров, ждут проведения Бала Института костюма Метрополитен-музея — Мет Гала (Met Gala). 6 мая 2024 года в Нью-Йорке известные звезды кино и сцены поражали фанатов необычными образами на красной дорожке.

Мет Гала 2024 запомнится нам темой Спящие красавицы: пробуждение моды. Звезды выбирали образы в соответствии с темой.

Чем особенно событие Мет Гала, почему его ждут каждый год и какими образами поражали звезды в этом году, собрали самое интересное в материале.

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Мет Гала: что это

Мет Гала считается неофициальным Оскаром в мире моды. Однако празднование такого события было начато с целью сбора средств для модного отдела музея, не получающего финансирование.

Главным организатором Мет Гала является главная редактор VOGUE Анна Винтур.

Мероприятие традиционно имеет свои правила по одежде: дресс-код составляется в соответствии с темой вечера. В этом году дресс-код был вдохновлен рассказом Дж. Г. Балларда Сад времени (The Garden of Timе). Это метафора об уникальности разрушающихся с течением времени старинных нарядов, а также напоминания о работе реставраторов.

Другое важное отличие Мет Гала от остальных — на бал можно попасть только по приглашению, а получить его могут не все.

Прежде всего, вес имеет влияние в мире моды и популярность человека. Также ежегодно цена за вход на Мет Гала меняется: один билет в этом году стоил $75 тыс., а цена за столик — от $350 тыс.

Окончательное решение относительно гостей выносит Анна Винтур, поэтому даже деньги не решают судьбы тех, кто хочет попасть к избранным.

Мет Гала 2024: образы звезд

На нынешнем Мет Гала можно было увидеть не только известных актеров и актрис, но и певцов и певиц.

В общей сложности, на Мет Гала 2024, было отобрано 400 человек. До вечера накануне события список гостей хранится в полной тайне.

Анна Винтур

Сабрина Карпентер

Sabrina Carpenter attends The 2024 Met Gala. pic.twitter.com/rx5xhXH95i — @23metgala (@23metgala) May 7, 2024

Зендея

Зендея на Мет Гала 2024 года изменила два образа. Как отмечают в Telegram Культурная Прачечная, ее голубое платье Maison Margiela вдохновлено коллекцией Dior 1999 года. Второй образ ссылался на винтажное платье Givenchy 1996 года.

Деми Мур

Дженнифер Лопес

Джей Ло в этом году сверкала в Нью-Йорке в платье Schiaparelli.

KAROL G

Эйса Гонсалес

Кендалл Дженнер

Лана Дель Рэй

Сидни Свини

Ариана Гранде

Дженни Ким

Дал Камерон

Сара Джессика Паркер

Американская актриса появилась на красной дорожке Мет Гала в образе от Richard Quinn.

Минди Калинг

Мег Райан

Николь Кидман

Дэн Леви

Дэн Леви на Мет Гала 2024 появился в романтическом образе от Loewe.

Джиджи Хадид

Шакира

Дамиано Давид и Дал Камерон

Эль Фаннинг

Она пришла в платье от Balmain.

Карди Би

Платье Giambattista Valli.

Памела Андерсон

Кайли Дженнер

Американская звезда пришла в Oscar de la Renta.

Дуа Липа

Однако кроме Мет Гала, сегодня мир будет прикован к экранам из-за еще одного события мирового масштаба: Евровидение! Когда первый полуфинал Евровидения и какие страны участвуют, читай в другом материале.

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