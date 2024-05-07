Мет Гала 2024: почему здесь запрещены соцсети и какими образами звезды поражали в этом году

Ежегодно те, кто следит за модой и вдохновляется образами инфлюэнсеров, ждут проведения Бала Института костюма Метрополитен-музея — Мет Гала (Met Gala). 6 мая 2024 года в Нью-Йорке известные звезды кино и сцены поражали фанатов необычными образами на красной дорожке.
Мет Гала 2024 запомнится нам темой Спящие красавицы: пробуждение моды. Звезды выбирали образы в соответствии с темой.
Чем особенно событие Мет Гала, почему его ждут каждый год и какими образами поражали звезды в этом году, собрали самое интересное в материале.
Мет Гала считается неофициальным Оскаром в мире моды. Однако празднование такого события было начато с целью сбора средств для модного отдела музея, не получающего финансирование.
Главным организатором Мет Гала является главная редактор VOGUE Анна Винтур.
Главным организатором Мет Гала является главная редактор VOGUE Анна Винтур.
Мероприятие традиционно имеет свои правила по одежде: дресс-код составляется в соответствии с темой вечера. В этом году дресс-код был вдохновлен рассказом Дж. Г. Балларда Сад времени (The Garden of Timе). Это метафора об уникальности разрушающихся с течением времени старинных нарядов, а также напоминания о работе реставраторов.
Другое важное отличие Мет Гала от остальных — на бал можно попасть только по приглашению, а получить его могут не все.
Прежде всего, вес имеет влияние в мире моды и популярность человека. Также ежегодно цена за вход на Мет Гала меняется: один билет в этом году стоил $75 тыс., а цена за столик — от $350 тыс.
Окончательное решение относительно гостей выносит Анна Винтур, поэтому даже деньги не решают судьбы тех, кто хочет попасть к избранным.
На нынешнем Мет Гала можно было увидеть не только известных актеров и актрис, но и певцов и певиц.
В общей сложности, на Мет Гала 2024, было отобрано 400 человек. До вечера накануне события список гостей хранится в полной тайне.
Sabrina Carpenter attends The 2024 Met Gala. pic.twitter.com/rx5xhXH95i— @23metgala (@23metgala) May 7, 2024
Sabrina Carpenter attends The 2024 Met Gala. pic.twitter.com/rx5xhXH95i
Зендея на Мет Гала 2024 года изменила два образа. Как отмечают в Telegram Культурная Прачечная, ее голубое платье Maison Margiela вдохновлено коллекцией Dior 1999 года. Второй образ ссылался на винтажное платье Givenchy 1996 года.
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Джей Ло в этом году сверкала в Нью-Йорке в платье Schiaparelli.
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Допис, поширений користувачем @metgalaoficial2024
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Допис, поширений KAROL G (@karolg)
Американская актриса появилась на красной дорожке Мет Гала в образе от Richard Quinn.
Дэн Леви на Мет Гала 2024 появился в романтическом образе от Loewe.
Она пришла в платье от Balmain.
Платье Giambattista Valli.
Американская звезда пришла в Oscar de la Renta.
Однако кроме Мет Гала, сегодня мир будет прикован к экранам из-за еще одного события мирового масштаба: Евровидение! Когда первый полуфинал Евровидения и какие страны участвуют, читай в другом материале.
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