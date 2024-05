Це було боляче і принизливо: Дуа Ліпа про те як стала мемом, прожила це і мріє про власну медіа-імперію

Їй лише 28, а вона вже посіла 21 місце у тогорічному списку найбагатших людей віком до 35 років за версією британського Sunday Times. Її статки оцінюються у 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Музичний успіх — колосальний. На її рахунку вже три Ґреммі й сім британських музичних нагород, 88,6 мільйона підписників в Instagram.

Це все про британську пробивну й амбітну співачку Дуа Ліпа. І вона прагне більшого. Тепер поп-зірка, авторка пісень, подкастерка, продюсерка налаштовна побудувати власну медіа-імперію. Про це її інтерв’ю для британського видання The Guardian.

Ліпа, звідки ти?

Співачка каже, що цей рік став для неї надзвичайно важливим і водночас нервовим, бо багато заплановано.

Це внутрішнє хвилювання, нерви, адреналін. Не можу повірити, що це відбувається зі мною, що вже так далеко зайшла. Я жорстко надривалася, щоб досягнути цього.

Торік її пісня, Cold Heart, записана із хедлайнером торішнього фестивалю Гластонбері сером Елтоном Джоном, посіла перше місце в хіт-параді. Тепер впевнена у собі й напориста співачка також хоче підкорити Гластонбері.

— Це вершина для мене. Це те, про що я мріяла все своє життя. Щораз, як пишу пісню, я думаю про те, як вона звучатиме на Гластонбері. Це мій барометр, — каже зірка.

Якщо ти шукаєш ліричної глибини, музика Дуа Ліпи не для тебе. Більшість її пісень про те, як її зраджують нікчемні бойфренди, як не витримувати дурниць від нікчемних бойфрендів, як займатися чудовим сексом з нікчемними бойфрендами і як кидати нікчемних бойфрендів. Але якщо ти шукаєш електро-поп-танцювальні хіти, вона може запропонувати найкраще (One Kiss з Келвіном Харрісом, Be The One, Physical, New Rules).

Ліпа народилася у Лондоні в родині косовських албанців, які втекли з Косова в 1992 році, одразу після розпаду Югославії та в часи зростаючої дискримінації етнічних албанців.

Вона найстарша з трьох дітей, подавала надії як співачка. Відвідувала театральну школу в Лондоні, поки сім’я не повернулася до Косова після проголошення незалежності у 2008 році. Тоді їй було 11 років. Але маленьке Косово не задовольняло амбіцій Ліпи, і в 15 років вона вмовила батьків відпустити її до Лондона, щоб продовжити музичну кар’єру.

Як любить казати мій тато, мені дуже важко відмовити. Я завжди була дуже цілеспрямована і знаю чого хочу.

Повернувшись до Лондона, вона так нікуди й не вступила, працювала офіціанткою, знімалась як модель для британського бренду одягу Topshop, паралельно заливала свої пісні в YouTube, і згодом підписала контракт на запис із компанією Warner Bros. Проте її пісні не пробивалися в чартах і ходили чутки, що лейбл хоче розірвати з нею контракт.

Музика — єдина мова, якою ми всі можемо спілкуватись

У 2017 році вона записала пісню New Rules, яка стала її першим проривом і номером 1 у чартах Великій Британії. Проте в США англійський хіт зміг ледве втиснутись до Топ-10. Тут Ліпа говорить про терпіння та навіть має однойменне татуювання.

— Мої пісні не стають в США першими, але вони залишаються там, і залишаються надовго. Це про терпіння. Треба просто дозволити речам робити свою справу, а не примушувати.

Назва її нового альбому — Радикальний оптимізм (Radical Optimism). Він вийшов у світ 3 травня 2024 року. Ліпа говорить: — Це все ще поп-запис, але більш психоделічний, з альтернативними впливами, більш експериментальний.

Журналіст не втримується від питання про те, чи вживала Ліпа психоделіки під час запису альбому? На що співачка суворим голосом школярки відповіла, що нічого не приймала.

— Ніхто не приймав психоделіки… Ніхто не постраждав від психоделіків під час запису цього альбому, — каже поп-зірка.

Говорили й про значення поняття радикальний оптимізм. За словами артистки, в теперішньому світі це складно. Ліпа активно критикує ізраїльський уряд і підтримує палестинський народ.

Знаєте, це не тільки Ізраїль і Газа, це також Росія і Україна. І в Судані стільки всього відбувається. У нашому світі так багато жахливих речей. Я думаю, що всі відчувають певну безнадійність.

Проте оптимізм черпає з музики. Упевнена, що це одна мова, якою ми всі можемо спілкуватися.

— Радикальний елемент? Це ідея радикального прийняття себе таким, яким ти є, своїх недоліків. Це приходить з часом, з пізнанням себе, з різним досвідом, з дорослішанням. Вміння пробачати когось — важливо для обох. Йдеться про здатність рухатися далі. Це радикальне прийняття в його найяскравішій формі, — розповідає Ліпа.

Одна з пісень, Happy for You, підсумовує її філософію радикального оптимізму, наприклад — вона бачить свого колишнього з його новою подругою-моделлю і в душі радіє, що він знайшов кохання.

Справа життя завдавала болю

Один з напрямів, де розвивається поп-стар — це подкасти, в яких вона бере інтерв’ю у цікавих гостей. І усі підкреслюють, що сама Ліпа не надто охоче розкриває інтимні речі. Розповідає, що читає, де відпочиває, які проблеми хвилюють, але не більше.

Її найбільш зворушливий подкаст — з Монікою Левінські, колишньою стажеркою Білого дому, яка зазнала приниження від Білла Клінтона після того, як президент збрехав, що не мав з нею сексуальних стосунків.

На питання про те, чи переживала сама Ліпа приниження, дівчина не закривається, а відповідає з почуттям.

Розповідає про випадок, коли у 2018 році її висміяли за танець. Тоді це відео стало вірусним, хтось з користувачів прокоментував: — “Мені подобається її відсутність енергії, давай, дівчино..!”

— Це було боляче. Це було принизливо. Мені довелося видалити себе з Twitter. Те, що робило мене найщасливішою — виконання і написання пісень — стало засмучувати. Бо люди й далі стали обсмоктувати все, що я робила.

Мені було 22 чи 23 роки, все ще формувалася. І тоді я сказала собі — треба нарощувати “товсту шкіру”, бути стійкою.

Відчуття приниження тривало декілька років, аж поки Ліпа не закінчила писати Future Nostalgia і не виконала пісню Don’t Start Now на церемонії MTV Europe Music Awards.

— Я повернулася, виступила, і всі казали: — “О, ми помилялися”. Я отримала справжній кайф від цього”, — каже виконавиця.

Безумовно, це вплинуло на співачку, і змусило працювати ще більш наполегливо, зокрема й над танцями. А через декілька років дівчина вже й сама кепкувала з мема разом із ведучим Late night Show Джіммі Феллоном.

Все під контролем

Відтоді вона, здається, ще більш рішуче налаштована все контролювати. Її день ретельно розписаний у планері.

— Коли я планую, я все контролюю, тому сама можу робити все, що завгодно. Ось як я це бачу.

Тож у 2022 році вона розірвала контракт з компанією, з якою її кар’єра пішла вгору. Все для того, щоб самостійно контролювати свій музичний бізнес.

Я хочу знати, як використовується моя музика. Я хочу бути єдиною особою, яка ухвалює рішення щодо всього цього.

Розповіла співачка й про інший напрям бізнесу — власне видавництво.

— Через мій книжковий клуб мені надсилають багато нових книг, і якщо я знаходжу історію, яка мені подобається, то, можливо, я можу допомогти видати її.

Маючи майже 90 мільйонів підписників в Instagram, схоже, амбіції співачки не обмежаться лише цим. Розмірковує й про власну медіа-імперію.

— Так, потенційно. Я думаю, що медіа-сфера кардинально змінюється. У нас багато підписників. Думаю, винайдемо щось відмінне від того, що роблять Guardian чи New York Times.

