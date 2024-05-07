Мет Гала 2024: чому тут заборонені соцмережі та якими образами зірки вражали цьогоріч

Щороку ті, хто стежить за модою та надихається образами інфлюенсерів, чекають на проведення Балу Інституту костюма Метрополітен-музею — Мет Гала (Met Gala). 6 травня 2024 року у Нью-Йорку відомі зірки кіно та сцени вражали фанатів незвичними образами на червоній доріжці.
Мет Гала 2024 запамʼятається нам темою Сплячі красуні: пробудження моди. Зірки обирали образи відповідно до теми.
Чим особлива подія Мет Гала, чому на неї чекають щороку та якими образами вражали зірки цьогоріч — ми зібрали найцікавіше у матеріалі.
Мет Гала вважається неофіційним Оскаром у світі моди. Однак відзначання такої події було започатковане з метою збирання коштів для модного відділу музею, який не отримує фінансування.
Головною організаторкою Мет Гала є головна редакторка VOGUE Анна Вінтур.
Головною організаторкою Мет Гала є головна редакторка VOGUE Анна Вінтур.
Захід традиційно має свої правила щодо одягу: дрескод складається відповідно до теми вечора. Цьогоріч дрескод був натхнений оповіданням Дж. Г. Балларда Сад часу (The Garden of Timе). Це метафора про унікальність старовинних вбрань, які руйнуються з плином часу, а також нагадування про роботу реставраторів.
Інша важлива відмінність Мет Гала від решти заходів — на бал можна потрапити лише за запрошенням, а отримати його можуть не всі.
Щонайперше, вагу тут має впливовість у світі моди та популярність людини. Також щороку ціна за вхід на Мет Гала змінюється: один квиток цього року коштував $75 тис., а ціна за столик — від $350 тис.
Остаточне рішення щодо гостей виносить Анна Вінтур, тож навіть гроші не вирішують долі тих, хто хоче потрапити до обраних.
На цьогорічному Мет Гала можна було побачити не лише відомих акторів та акторок, а й співаків та співачок.
Загалом, на Мет Гала 2024, було відібрано 400 осіб. До вечора напередодні події список гостей зберігається в цілковитій таємниці.
Sabrina Carpenter attends The 2024 Met Gala. pic.twitter.com/rx5xhXH95i— @23metgala (@23metgala) May 7, 2024
Sabrina Carpenter attends The 2024 Met Gala. pic.twitter.com/rx5xhXH95i
Зендея на Мет Гала 2024 змінила два образи. Як зазначають у Telegram Культурна Прачечна, її блакитна сукня Maison Margiela натхненна колекцією Dior 1999 року. Другий образ посилався на вінтажну сукню Givenchy 1996 року.
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Джей Ло цьогоріч виблискувала у Нью-Йорку в сукні Schiaparelli.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @metgalaoficial2024
Допис, поширений користувачем @metgalaoficial2024
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KAROL G (@karolg)
Допис, поширений KAROL G (@karolg)
Американська акторка зʼявилася на червоній доріжці Мет Гала в образі від Richard Quinn.
Ден Леві на Мет Гала 2024 зʼявився у романтичному образі від Loewe.
Вона прийшла в сукні від Balmain.
Сукня Giambattista Valli.
Американська зірка прийшла в Oscar de la Renta.
Однак окрім Мет Гала, сьогодні світ буде прикутий до екранів через ще одну подію світового масштабу: Євробачення! Коли перший півфінал Євробачення та які країни беруть участь, читай в іншому матеріалі.
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