Мет Гала 2024: чому тут заборонені соцмережі та якими образами зірки вражали цьогоріч

Щороку ті, хто стежить за модою та надихається образами інфлюенсерів, чекають на проведення Балу Інституту костюма Метрополітен-музею — Мет Гала (Met Gala). 6 травня 2024 року у Нью-Йорку відомі зірки кіно та сцени вражали фанатів незвичними образами на червоній доріжці.

Мет Гала 2024 запамʼятається нам темою Сплячі красуні: пробудження моди. Зірки обирали образи відповідно до теми.

Чим особлива подія Мет Гала, чому на неї чекають щороку та якими образами вражали зірки цьогоріч — ми зібрали найцікавіше у матеріалі.

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Мет Гала: що це

Мет Гала вважається неофіційним Оскаром у світі моди. Однак відзначання такої події було започатковане з метою збирання коштів для модного відділу музею, який не отримує фінансування.

Головною організаторкою Мет Гала є головна редакторка VOGUE Анна Вінтур.

Захід традиційно має свої правила щодо одягу: дрескод складається відповідно до теми вечора. Цьогоріч дрескод був натхнений оповіданням Дж. Г. Балларда Сад часу (The Garden of Timе). Це метафора про унікальність старовинних вбрань, які руйнуються з плином часу, а також нагадування про роботу реставраторів.

Інша важлива відмінність Мет Гала від решти заходів — на бал можна потрапити лише за запрошенням, а отримати його можуть не всі.

Щонайперше, вагу тут має впливовість у світі моди та популярність людини. Також щороку ціна за вхід на Мет Гала змінюється: один квиток цього року коштував $75 тис., а ціна за столик — від $350 тис.

Остаточне рішення щодо гостей виносить Анна Вінтур, тож навіть гроші не вирішують долі тих, хто хоче потрапити до обраних.

Мет Гала 2024: образи зірок

На цьогорічному Мет Гала можна було побачити не лише відомих акторів та акторок, а й співаків та співачок.

Загалом, на Мет Гала 2024, було відібрано 400 осіб. До вечора напередодні події список гостей зберігається в цілковитій таємниці.

Анна Вінтур

Сабріна Карпентер

Sabrina Carpenter attends The 2024 Met Gala. pic.twitter.com/rx5xhXH95i — @23metgala (@23metgala) May 7, 2024

Зендея

Зендея на Мет Гала 2024 змінила два образи. Як зазначають у Telegram Культурна Прачечна, її блакитна сукня Maison Margiela натхненна колекцією Dior 1999 року. Другий образ посилався на вінтажну сукню Givenchy 1996 року.

Демі Мур

Дженіфер Лопес

Джей Ло цьогоріч виблискувала у Нью-Йорку в сукні Schiaparelli.

KAROL G

Ейса Гонсалес

Кендалл Дженнер

Лана Дель Рей

Сідні Свіні

Аріана Ґранде

Дженні Кім

Дав Камерон

Сара Джессіка Паркер

Американська акторка зʼявилася на червоній доріжці Мет Гала в образі від Richard Quinn.

Мінді Калінг

Мег Раян

Ніколь Кідман

Ден Леві

Ден Леві на Мет Гала 2024 зʼявився у романтичному образі від Loewe.

Джиджи Хадід

Шакіра

Даміано Давід та Дав Камерон

Ель Фаннінг

Вона прийшла в сукні від Balmain.

Карді Бі

Сукня Giambattista Valli.

Памела Андерсон

Кайлі Дженнер

Американська зірка прийшла в Oscar de la Renta.

Дуа Ліпа

Однак окрім Мет Гала, сьогодні світ буде прикутий до екранів через ще одну подію світового масштабу: Євробачення! Коли перший півфінал Євробачення та які країни беруть участь, читай в іншому матеріалі.

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