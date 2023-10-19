Дюна 2: дата выхода и детали увлекательного кино с Тимоти Шаламе и Зендеей

Дюна: Часть Вторая – это впечатляющий научно-фантастический фильм от режиссера Дэнни Вильнева, который является продолжением культового кино Дюна (2021) и становится частью вселенной, основанной на романах Фрэнка Герберта.

В 2021 году Дени Вильнев подарил зрителям новое дыхание классического фантастического романа Фрэнка Герберта под названием Дюна. Фильм поразил аудиторию и получил высокую оценку критиков, подчеркнув талант сыгравшего главную роль молодого актера Тимоти Шаламе. Популярная актриса Зендея также очаровывала всех с экрана. Первый фильм успешно показал, что продолжение неизбежно, и это было официально подтверждено командой съемочной группы. Рассказываем подробнее, когда выйдет Дюна 2 на широкие экраны.

Дюна 2: дата выхода откладывалась

Оригинальную дату премьеры продолжения фильма Дюна перенесли на 2024 год. Первоначально дата выхода была назначена на 3 ноября 2023 года, но впоследствии Warner Bros. была вынуждена ее перенести.

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Ожидается, что новая дата выхода Дюна 2 — это 15 марта 2024 года. В Украине прокат ожидается с 15 марта 2024 года по 27 марта 2024 года (конечная дата может меняться в кинотеатрах).

Это также повлияло на расписание другого важного проекта студии – Годзилла и Конг: Новая империя, который перенесли с 14 марта на 12 апреля.

Причиной таких изменений стала забастовка актеров и сценаристов в США. Главными требованиями были повышение заработной платы и гарантии неиспользования искусственного интеллекта для замены их на съемках. Это было историческое событие, поскольку голливудские актеры вышли на забастовку впервые за 40 лет и впервые приняли участие в забастовке вместе со сценаристами за последние 60 лет.

Из-за забастовки актеры не могли участвовать в пресс-конференциях, ходить по красной дорожке и давать интервью для продвижения фильма. Звездный ансамбль Дюны, а именно Зендея, Остин Батлер, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Дэйв Баутист, Кристофер Уокен и Леу Сейду, не имел возможности активно рекламировать этот крупнобюджетный фильм, производство которого обошлось в 122 миллиона.

Дюна: Часть Вторая — сюжет

Действие фильма разворачивается на безжизненной планете Арракис, где добывается самый ценный в мире ресурс – пряность. Пол, потомок Дома Атридов (играет Тимоти Шаламе), присоединяется к фременам, возглавляемым Стилгаром (изобразил Хавьер Бардем). Его мать, Джессика (Ребекка Фергюсон), тоже присоединяется к ним. Вместе они отправляются на встречу страшному будущему – войне, которая охватит всю империю.

Дюна: Часть Вторая является продолжением фильма и экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта. В течение многих лет книгу пытались экранизировать безуспешно. В 1984 году была выпущена версия Дэвида Линча, но она не получила широкого признания.

В трейлере Дюна 2 представили несколько новых персонажей, которых не было в первой части – Кристофера Вокена, Флоренс Пью и Остина Батлера.

В частности, Вокен сыграл роль падишаха-императора Шаддама IV, Пью – его дочери принцессы Ирулан Коррино, а Батлер – племянника и наследника барона Харконнена Фейда-Раута.

Что ж, пока мы ожидаем дату выхода Дюна 2, предлагаем тебе еще почитать, когда выйдет Дедпул 3. Вдруг ты любишь игру Райана Рейнольдса.

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