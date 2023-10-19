Дюна 2: дата виходу та деталі захопливого кіно з Тімоті Шаламе та Зендеєю

Дюна: Частина Друга — це вражаючий науково-фантастичний фільм від режисера Дені Вільнева, який є продовженням культового кіно Дюна (2021) і стає частиною всесвіту, заснованого на романах Френка Герберта.

У 2021 році Дені Вільнев подарував глядачам новий подих класичного фантастичного роману Френка Герберта під назвою Дюна. Фільм вразив аудиторію та отримав високу оцінку критиків, підкресливши талант молодого актора Тімоті Шаламе, який зіграв головну роль. Популярна актриса Зендея також зачаровувала з екрана поруч з ним. Перший фільм успішно засвідчив, що продовження неминуче, і це було офіційно підтверджено командою знімальної групи. Тож розповідаємо детальніше, коли вийде Дюна 2 на широкі екрани.

Дюна 2: дата виходу відкладалась

Оригінальну дату прем’єри продовження фільму Дюна перенесли на 2024 рік. Першопочатково дата виходу була призначена на 3 листопада 2023 року, але згодом Warner Bros. була вимушена її перенести.

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Тож очікується, що нова дата виходу Дюна 2 – це 15 березня 2024 року. В Україні прокат очікується з 15 березня 2024 до 27 березня 2024 (кінцева дата може змінюватись у кінотеатрах).

Це також вплинуло на розклад іншого важливого проекту студії — Годзилла та Конг: Нова імперія, який був перенесений з 14 березня на 12 квітня.

Причиною таких змін став страйк акторів і сценаристів у США. Головними вимогами були підвищення заробітної плати й гарантії щодо невикористання штучного інтелекту для заміни їх на зйомках. Це була історична подія, оскільки голлівудські актори вийшли на страйк вперше за 40 років і вперше взяли участь у страйку разом зі сценаристами за останні 60 років.

Через страйк актори не могли брати участь у прес-конференціях, ходити по червоній доріжці та давати інтерв’ю для просування фільму. Зірковий ансамбль Дюни, а саме Зендея, Остін Батлер, Флоренс П’ю, Ребекка Фергюсон, Хав’єр Бардем, Дейв Баутісту, Крістофер Вокен і Леу Сейду, не мав можливості активно рекламувати цей великобюджетний фільм, виробництво якого обійшлося у 122 мільйони доларів.

Дюна: Частина Друга — сюжет

Дія фільму розгортається на безжиттєвій планеті Арракіс, де видобувається найцінніший у світі ресурс – “пряність”. Пол, нащадок Дому Атрідів (грає Тімоті Шаламе), приєднується до фременів, яких очолює Стілгар (зобразив Хав’єр Бардем). Його мати, Джессіка (Ребекка Фергюсон), також приєднується до них. Разом вони вирушають на зустріч страшному майбутньому — війні, яка охопить всю імперію.

Дюна: Частина Друга є продовженням фільму, і є екранізацією однойменного роману Френка Герберта. Протягом багатьох років книгу намагалися екранізувати безуспішно. У 1984 році була випущена версія Девіда Лінча, але вона не отримала широкого визнання.

У трейлері Дюна 2 представили кількох нових персонажів, яких не було у першій частині – Крістофера Вокена, Флоренс П’ю та Остіна Батлера.

Зокрема, Вокен зіграв роль падишаха-імператора Шаддама IV, П’ю – його дочки принцеси Ірулан Корріно, а Батлер – племінника та спадкоємця барона Харконнена Фейда-Раута.

Що ж, поки ми очікуємо на дату виходу Дюна 2, пропонуємо тобі ще почитати, коли вийде Дедпул 3. Раптом ти любиш гру Раяна Рейнольдса.

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