Дедпул 3 — дата виходу та чого очікувати від супергеройського фільму з Раяном Рейнольдсом

Дедпул 3 — очікуваний американський блокбастер про супергероя, створений на основі коміксів Роба Лайфелда та Фабіана Ніціези з видавництва Marvel Comics. Ця стрічка входить до кінематографічного Всесвіту Marvel. Довгий час було незрозуміло, коли вийде Дедпул 3 на широкі екрани, але творці кіно все ж пролили світло на цю подію.

Тож у матеріалі розповідаємо, що відомо про стрічку, дату виходу, а також до чого тут Г’ю Джекман у ролі Росомахи.

Дата виходу Дедпул 3

Ще у грудні 2019 року стало відомо, що третій фільм про Дедпула перебуває в розробці в Marvel Studios. Інформацію тоді підтвердив сам Райан Рейнольдс, який виконує головну роль. У січні 2021 року було офіційно підтверджено, що фільм збереже свій “дорослий” рейтинг R (це означає, що з дітьми його дивитись точно не варто), і зйомки почнуться не раніше 2022 року через зайнятий графік Рейнольдса.

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В березні 2022 року було оголошено, що режисером третього фільму Дедпула стане Шон Леві. Ця новина призвела до подальшого підвищення очікувань серед прихильників цього супергеройського кіно.

Але пізніше розпочались страйки акторів та сценаристів у США. Проблема між Гільдією акторів та голлівудськими студіями полягає в обговоренні питань, таких як збільшення заробітної плати, а також впровадження штучного інтелекту та використання створених комп’ютерними програмами образів акторів.

Це створювало атмосферу невизначеності не лише для Дедпул 3, але і для багатьох інших великих кінопроектів. Тож робота над деякими фільмами була призупинена, а Дедпул раптово зник з анонсів.

Марвел тим часом сподівається, що реліз фільму не буде відкладено. Переговори між акторським союзом SAG-AFTRA та кіностудіями тривають. Є надія, що обидві сторони досягнуть угоди.

За інформацією видання Wrap дата виходу Дедпул 3 запланована на 3 травня 2024 року.

Тим часом Шон Леві висловив свої сумніви щодо можливості завершення фільму вчасно та відповідно до запланованої дати релізу, яка призначена на 3 травня 2024 року. Він пояснив, що головною причиною затримки є акторський страйк у США, який поки що триває і заважає проводити зйомки.

Леві також повідомив, що на даному етапі він вже зняв та змонтував лише половину Дедпул 3 і висловив занепокоєння щодо можливості завершити виробництво вчасно.

Ми до смерті хочемо повернутися до роботи й випустити фільм наступного року.

Раян Рейнольдс і Г’ю Джекман у фільмі Дедпул 3

Г’ю Джекман, який грає роль Росомахи (Логана), і офіційна сторінка Дедпула на Twitter опублікували спільні фотографії з Райаном Рейнольдсом у своїх персонажах. Фанати ж одразу впізнали костюм Росомахи з коміксів і були приємно здивовані, оскільки у кіноверсії Люди X цей образ не використовувався.

Здається, ми маємо справу з альтернативною реальністю, де Росомаха вирішив приміряти на себе свій класичний костюм.

Я не знаю, чи буде це востаннє, коли ми побачимо Росомаху на великому екрані, тому я хотів упевнитися, що ми хоча б один раз побачимо його в традиційному жовто-синьому костюмі, і це буде зроблено правильно, — розповідає режисер стрічки.

Дедпул 3 — дата виходу та чого очікувати від супергеройського фільму з Раяном Рейнольдсом / 3 Фотографії

Тим часом Раян та Г’ю запалюють промо кінострічки зі звичним для них гумором.

Актори розповіли, що події, які розгорталися в останньому фільмі про Росомаху, відбувалися у майбутньому — у 2029 році. Тож смерть Логана там не стосуватиметься сценарію Дедпула.

Далі актори ніби почали з ентузіазмом розповідати, що буде в анонсованій стрічці, але наклали аудіо доріжку, яка перекривала їх голоси. Але точно зрозуміло, що спецефектів і битв буде традиційно багато.

Щоб зрозуміти гумор, краще подивитися все у відео самостійно. =) А якщо ти теж любиш жарти Раяна з Г’ю, радимо заглядати у їх Twitter та Instagram, де зірки часто “підколюють” одне одного.

Тож очікуємо разом, коли вийде фільм Дедпул 3, що обіцяє стати ще одним захоплюючим додатком до кінематографічного всесвіту Marvel і продовжити історію цього харизматичного антигероя на великому екрані.

До слова, раніше ми розповідали, як Раян Рейнольдс виклав пост на підтримку України.

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