Евровидение 2024: как выбрать кандидатов в жюри на Нацотбор и кто среди претендентов

В мае 2024 года состоится 68-й песенный конкурс Евровидения, который пройдет в шведском городе Мальме. К тому же, в феврале этого года украинские жюри и зрители будут выбирать представителя на Евровидение 2024 года от Украины.
В финал Национального отбора вошли следующие участники: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.
Однако украинцам еще следует выбрать кандидатов в жюри, которые будут отбирать лучших среди финалистов Нацотбора. Какие кандидаты в жюри на Нацотбор 2024 и как проголосовать за своих фаворитов — рассказываем дальше.
На кандидатуру в жюри Нацотбора для Евровидения 2024 года претендуют девять украинских музыкальных звезд.
Проголосовать за кандидатуру в жюри на Национальном отборе для Евровидения 2024 можно в приложении Дія. Опрос продлится с 15 по 22 января.
Принять участие в опросе смогут желающие от 14 лет.
Чтобы проголосовать за кандидатуру в жюри, нужно сделать несколько шагов.
Список участников в Нацотборе на Евровидение 2024 года можешь найти в нашем другом материале.
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