Евровидение 2024: как выбрать кандидатов в жюри на Нацотбор и кто среди претендентов

В мае 2024 года состоится 68-й песенный конкурс Евровидения, который пройдет в шведском городе Мальме. К тому же, в феврале этого года украинские жюри и зрители будут выбирать представителя на Евровидение 2024 года от Украины.

В финал Национального отбора вошли следующие участники: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.

Однако украинцам еще следует выбрать кандидатов в жюри, которые будут отбирать лучших среди финалистов Нацотбора. Какие кандидаты в жюри на Нацотбор 2024 и как проголосовать за своих фаворитов — рассказываем дальше.

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Жюри Нацотбора Евровидения 2024 года: кандидаты

На кандидатуру в жюри Нацотбора для Евровидения 2024 года претендуют девять украинских музыкальных звезд.

Александр Вареница — соучредитель агентства по продвижению украинской музыки на международный рынок Go West, PR-специалист. Он работал с группами Kalush, ONUKA и O.Torvald во время Евровидения-2017. Также трижды признавался лучшим музыкальным журналистом по версиям Kyiv Music Days и Karabas Live Awards. Андрей Данилко — музыкант, автор песен, режиссер собственных шоу, Народный артист Украины и создатель сценического образа VERKA SERDUCHKA. Был членом жюри в Нацотборе с 2016 по 2020 годы. Джамала — украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения 2016 и обладательница награды WIBA 2022 как одна из самых влиятельных инфлюэнсеров мира. В 2023 году Джамала вошла в тройку лидеров среди исполнителей от Spotify. Елена Коляденко — хореограф, она неоднократно была режиссером-постановщиком выступлений украинских звезд на Евровидении. Руководитель танцевального коллектива Freedom Ballet, продюсер группы Freedom Jazz и KADNAY. Екатерина Павленко — фронтвумен группы Go_A, получившая пятое место в финале Евровидения 2021. Певица, композитор и автор песен. Сергей Танчинец — лидер рок-группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, певец и музыкант, продюсер, также заслуженный артист Украины. Он был неоднократно номинантом и победителем музыкальных премий YUNA, Золотая жар-птица, M1 Music Awards. Евгений Триплов — автор и музыкальный продюсер песен для Тины Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анны Тринчер. Шоуранер музыкального реалити-шоу МУЛЬТИТРЕК. Евгений Хмара — был членом жюри на Нацотборе для Евровидения 2023. Композитор, пианист и создатель инструментальных шоу. Павел Шилько — теле- и радиоведущий под псевдонимом DJ Паша. Соучредитель и генеральный продюсер музыкальной премии YUNA, а также соавтор конкурсных песен на Евровидение для Тины Кароль и Верки Сердючки.

Как проголосовать за кандидата в жюри на Нацотбор

Проголосовать за кандидатуру в жюри на Национальном отборе для Евровидения 2024 можно в приложении Дія. Опрос продлится с 15 по 22 января.

Принять участие в опросе смогут желающие от 14 лет.

Чтобы проголосовать за кандидатуру в жюри, нужно сделать несколько шагов.

Зайди в приложение Дія в своем смартфоне. Нажми на раздел Сервіси, далее — Опитування. Отдай свой голос за одного из девяти кандидатов.

Евровидение 2024: как выбрать кандидатов в жюри на Нацотбор и кто среди претендентов / 3 Фотографии

Список участников в Нацотборе на Евровидение 2024 года можешь найти в нашем другом материале.

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