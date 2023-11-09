Среди них — будущий представитель Украины. Список участников Нацотбора на Евровидение 2024

Сегодня, 9 ноября, Суспільне объявило список участников национального отбора на Евровидение-2024. Среди них — будущий представитель Украины на песенном конкурсе. Читай в нашем материале, кто сразится за победу в Нацотборе на Евровидение.

Список участников Нацотбора на Евровидение 2024: кто туда попал

В список попали 20 исполнителей. Среди них выберут 10 финалистов. Десятку финалистов мы сможем узнать до 20 ноября. Онлайн-голосование позволит добавить в список еще одного фаворита зрителей.

Итак, в список участников Нацотбора на Евровидение 2024 попали:

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Alyona alyona & Jerry Heil. ANKA. Carpetman. Drevo. INGRET. Julia Belei. KARYOTYPE. KRYLATA. MÉLOVIN. NAHABA. NAZVA. PARFENIUK. SHÉPA. SKYLERR. STASYA. SWOIIA. TESLENKO. YAGODY. YAKTAK. Ziferblat.

Организаторы получили в общей сложности 389 заявок от 288 исполнителей. Из них 222 — сольные исполнители. Финал Национального отбора на Евровидение 2024 состоится в феврале 2024 года. Это будет формат телевизионного концерта.

Состав жюри украинцы выберут путем онлайн-голосования.

Ранее мы рассказывали, где пройдет Евровидение 2024.

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