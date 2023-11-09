Серед них — майбутній представник України. Список учасників Нацвідбору на Євробачення 2024

Сьогодні, 9 листопада, Суспільне оголосило список учасників національного відбору на Євробачення-2024. Серед них — майбутній представник України на пісенному конкурсі. Читай у нашому матеріалі, хто змагатиметься за перемогу на Нацвідборі на Євробачення.

Список учасників Нацвідбору на Євробачення 2024: хто туди потрапив

У список потрапили 20 виконавців. Серед них виберуть 10 фіналістів. Десятку фіналістів ми зможемо дізнатися до 20 листопада. Онлайн-голосування дозволить додати до списку ще одного фаворита глядачів.

У список учасників Нацвідбору на Євробачення 2024 потрапили:

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Alyona alyona & Jerry Heil. ANKA. Carpetman. Drevo. INGRET. Julia Belei. KARYOTYPE. KRYLATA. MÉLOVIN. NAHABA. NAZVA. PARFENIUK. SHÉPA. SKYLERR. STASYA. SWOIIA. TESLENKO. YAGODY. YAKTAK. Ziferblat.

Організатори отримали загалом 389 заявок від 288 виконавців. З них 222 — сольні виконавці. Фінал Національного відбору на Євробачення 2024 відбудеться в лютому 2024. Це буде формат телевізійного концерту.

Склад журі українці виберуть шляхом онлайн-голосування.

Раніше ми розповідали, де пройде Євробачення 2024.

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