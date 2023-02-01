Всередині ніби зараз щось лусне? Розповідаємо, що робити при здутті живота

Іноді після прийому їжі ми можемо відчувати неприємні болі, які ніби ріжуть живіт. Виникає здуття, що приносить дискомфорт. Ці відчуття можуть виникати через надмірне скупчення газів у кишківнику. Цей процес називається метеоризмом.

Характерним при метеоризмі є гострий біль, іноді він супроводжується припливами жару. Може так боліти живіт, що починаєш замислюватися, чи не викликати швидку допомогу.

Якщо такі напади здуття живота відбуваються рідко, сильної загрози вони не несуть. Його можуть викликати деякі продукти. Ми розповімо про причини недуга та як із цим боротися.

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Чому виникає здуття живота

У шлунку та кишківнику дорослої людини міститься близько 1 л газів. Вони утворюються через життєдіяльність мікроорганізмів мікрофлори кишківника. У здорової людини норма кількості газів, що виводяться в процесі дефекації, становить 0,1-0,5 л.

Коли людину починає мучити метеоризм, обсяг газу, що виводиться, може досягти 3 л і більше.

Крім гострого болю, здуття може мати й інші симптоми: відрижка, гикавка, почуття тяжкості або розпирання в животі, а також напади переймоподібних болів, що зникають після відходження газів.

Причини здуття живота

Причини метеоризму можуть бути різними. Найчастіше людина може з’їсти продукт, що викликає гази. Але є й інші передумови здуття живота:

порушення у роботі шлунково-кишкового тракту та органів черевної порожнини (коліт, ентерит, перитоніт, гепатит, цироз печінки, панкреатит);

дисбактеріоз, кишкова непрохідність;

гострі кишкові інфекції та гельмінтоз;

нервові розлади;

пухлини кишківника;

гормональні зміни (у жінок).

Продукти, що викликають здуття живота

Часто проблеми з кишківником та шлунком виникають через наше харчування. Здуттю живота можуть сприяти шкідливі звички, такі як перекуси на ходу, квапливе вживання їжі та інші. Але є низка окремих продуктів, які можуть спричинити метеоризм:

баранина;

чорний хліб;

свіжовичавлений буряковий сік;

пиво;

квас;

продукти з великою кількістю целюлози (капуста, бобові та грубоволокнисті культури).

Що робити при здутті живота

Насамперед потрібно звернутися до лікаря, якщо ця проблема виникає часто, і з’ясувати чи немає захворювань шлунково-кишкового тракту.

Також необхідно обмежити вживання продуктів, які сприяють утворенню газів. Можна прийняти адсорбенти, наприклад, активоване вугілля.

Також можуть допомогти вправи для стиснення черевної порожнини. Лежачи на спині, підтягни ноги до тулуба, обхопивши їх обома руками, затримайся в цій позі на дві-три хвилини.

Позбутися здуття живота допомагає м’ятний чай, оскільки він містить флавоноїди й антибактеріальні та антиоксидантні властивості. А чай з ромашки осадить гази в кишківнику, бо має заспокійливі властивості.

Можна також прийняти аптечні препарати від здуття, але їх має призначити лікар. Самостійно краще нічого не купувати, адже можна зробити лише гірше.

Наш організм може по-різному реагувати на стрес. Він може впливати на роботу ШКТ. Раніше ми розповідали, як запустити кишківник, якщо він дав збій.

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