Винуватець раку шлунка, хронічного гастриту та виразки — що ми знаємо про гелікобактер пілорі та як його лікувати

Під час війни про себе можуть дати знати хронічні захворювання та недуги, про які ти взагалі ніколи не чув(-ла).

Постійний стрес, нерегулярне та неправильне харчування, недосипання — чудові умови для розмноження патогенної мікрофлори організму, зокрема й бактерії гелікобактер пілорі.

Лікарка-гастроентеролог Маріанна Малімоненко розповіла, що це за бактерія, чим вона небезпечна та як її вилікувати.

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Що таке гелікобактер пілорі

Гелікобактер пілорі (Helicobacter Pylori) — бактерія, яка інфікує шлунок і дванадцятипалу кишку. Центр громадського здоров’я України повідомляє, що 2/3 населення планети інфіковано гелікобактером.

Проте в більшості випадків люди-носії бактерії про це не знають, адже відсутні будь-які прояви інфекції.

Небезпека Helicobacter Pylori полягає в тому, що тривалий час пацієнт не підозрює про проблему, аж доки вона не переростає у серйозні захворювання.

Гелікобактер пілорі: симптоми

Частими симптомами гелікобактеру є:

регулярний біль у шлунку;

печія;

нудота та відчуття переповненості шлунку;

неприємний присмак і запах у роті;

закладеність язика;

розлади травлення;

відрижка тощо.

Малімоненко пояснює, що обстежуватись на наявність бактерії потрібно не всім. Проте абсолютними показаннями до виявлення гелікобактеру є:

МALT-лімфома шлунка; рак шлунка на ранніх стадіях; виразка шлунка або дванадцятипалої кишки.

Також гарною ідеєю буде звернутись до лікаря, якщо в тебе є:

симптоми диспепсії (розладів травлення);

необхідність тривалого прийому Аспірину або нестероїдних протизапальних препаратів;

нез’ясовний дефіцит заліза тощо.

Зараження Helicobacter Pylori та його наслідки

Точний шлях зараження цією бактерією досі невідомий. Проте з найпоширеніших шляхів можна виділити фекально-оральний, оральний та ятрогенний (під час медичних маніпуляцій з недостатньо обробленим інструментарієм).

Гастроентеролог розповідає, що найімовірніше люди заражаються гелікобактером у дитячому та підлітковому віці. Проте це не означає, що всіх дітей потрібно обстежувати та лікувати.

Не варто займатись самолікуванням. Найкраще піти до лікаря і якщо той призначить аналізи на бактерію, то тоді треба їх здати.

Методи діагностики Helicobacter Pylori:

уреазний тест при ЕГДС (гастроскопія);

антиген (кал);

дихальний тест.

Гелікобактер може призводити до різних тяжких та хронічних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки:

гострих та хронічних гастритів;

атрофії;

виразок шлунка та дванадцятипалої кишки;

раку шлунка;

MALT-лімфоми.

Понад 85% всіх випадків раку шлунка пов’язані з гелікобактером. Ця хвороба трапляється в інфікованих бактерією у 4-6 разів частіше, ніж у здорових людей.

Як лікувати гелікобактер пілорі

Якщо медичне обстеження виявило в організму гелікобактер пілорі, то бактерію потрібно лікувати. Роблять це за допомогою антибіотиків в комплексі з іншими препаратами.

Народні методи лікування та самолікування не допоможе та може бути небезпечним для твого здоров’я!

Повторне зараження дорослих бактерією трапляється досить рідко: всього у 2-5% випадків на рік.

Які продукти варто виключити з раціону

Додатково під час лікування варто відмовитись від продуктів, які дратують слизові шлунку та сприяють подальшому розвитку бактерій:

м’ясо і риба жирних сортів;

гриби;

жир тваринного походження;

ковбаса;

морозиво і здоба;

консерви;

солоні й гострі страви;

газовані та алкогольні напої;

спаржа, редис і всі бобові;

плавлений і копчений сир;

вишня, персик і виноград.

Загалом потрібно ретельно пережовувати їжу, не поспішати, їсти невеликими порціями та вживати страви в теплому вигляді.

Як довго триває курс лікування гелікобактер пілорі

Лікування гелікобактеру триває не менш як тиждень. Через півтора місяця після завершення курсу потрібно провести повторні тести для підтвердження успішності терапії.

Утім зверни увагу, що з 1 серпня 2022 року антибіотики продаватимуться за рецептом. Це стане першим етапом у впровадженні електронних рецептів на всі рецептурні препарати. Читай про це детальніше.

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