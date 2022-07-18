Винуватець раку шлунка, хронічного гастриту та виразки — що ми знаємо про гелікобактер пілорі та як його лікувати

Під час війни про себе можуть дати знати хронічні захворювання та недуги, про які ти взагалі ніколи не чув(-ла).
Постійний стрес, нерегулярне та неправильне харчування, недосипання — чудові умови для розмноження патогенної мікрофлори організму, зокрема й бактерії гелікобактер пілорі.
Лікарка-гастроентеролог Маріанна Малімоненко розповіла, що це за бактерія, чим вона небезпечна та як її вилікувати.
Гелікобактер пілорі (Helicobacter Pylori) — бактерія, яка інфікує шлунок і дванадцятипалу кишку. Центр громадського здоров’я України повідомляє, що 2/3 населення планети інфіковано гелікобактером.
Проте в більшості випадків люди-носії бактерії про це не знають, адже відсутні будь-які прояви інфекції.
Небезпека Helicobacter Pylori полягає в тому, що тривалий час пацієнт не підозрює про проблему, аж доки вона не переростає у серйозні захворювання.
Частими симптомами гелікобактеру є:
Малімоненко пояснює, що обстежуватись на наявність бактерії потрібно не всім. Проте абсолютними показаннями до виявлення гелікобактеру є:
Також гарною ідеєю буде звернутись до лікаря, якщо в тебе є:
Точний шлях зараження цією бактерією досі невідомий. Проте з найпоширеніших шляхів можна виділити фекально-оральний, оральний та ятрогенний (під час медичних маніпуляцій з недостатньо обробленим інструментарієм).
Гастроентеролог розповідає, що найімовірніше люди заражаються гелікобактером у дитячому та підлітковому віці. Проте це не означає, що всіх дітей потрібно обстежувати та лікувати.
Не варто займатись самолікуванням. Найкраще піти до лікаря і якщо той призначить аналізи на бактерію, то тоді треба їх здати.
Методи діагностики Helicobacter Pylori:
Гелікобактер може призводити до різних тяжких та хронічних захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки:
Понад 85% всіх випадків раку шлунка пов’язані з гелікобактером. Ця хвороба трапляється в інфікованих бактерією у 4-6 разів частіше, ніж у здорових людей.
Понад 85% всіх випадків раку шлунка пов’язані з гелікобактером. Ця хвороба трапляється в інфікованих бактерією у 4-6 разів частіше, ніж у здорових людей.
Якщо медичне обстеження виявило в організму гелікобактер пілорі, то бактерію потрібно лікувати. Роблять це за допомогою антибіотиків в комплексі з іншими препаратами.
Народні методи лікування та самолікування не допоможе та може бути небезпечним для твого здоров’я!
Повторне зараження дорослих бактерією трапляється досить рідко: всього у 2-5% випадків на рік.
Додатково під час лікування варто відмовитись від продуктів, які дратують слизові шлунку та сприяють подальшому розвитку бактерій:
Загалом потрібно ретельно пережовувати їжу, не поспішати, їсти невеликими порціями та вживати страви в теплому вигляді.
Лікування гелікобактеру триває не менш як тиждень. Через півтора місяця після завершення курсу потрібно провести повторні тести для підтвердження успішності терапії.
Утім зверни увагу, що з 1 серпня 2022 року антибіотики продаватимуться за рецептом. Це стане першим етапом у впровадженні електронних рецептів на всі рецептурні препарати. Читай про це детальніше.
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