Здоров'я та краса

Винуватець раку шлунка, хронічного гастриту та виразки — що ми знаємо про гелікобактер пілорі та як його лікувати

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Липня 2022, 19:30
Винуватець раку шлунка, хронічного гастриту та виразки — що ми знаємо про гелікобактер пілорі та як його лікувати
Фото: Pexels

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