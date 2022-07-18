Виновник рака желудка, хронического гастрита и язвы — что мы знаем о хеликобактер пилори и как его лечить

Во время войны о себе могут дать знать хронические заболевания и недуги, о которых ты вообще никогда не слышал(-а).
Постоянный стресс, нерегулярное и неправильное питание, недосыпание — отличные условия для размножения патогенной микрофлоры организма, в том числе и бактерии хеликобактер пилори.
Врач-гастроэнтеролог Марианна Малимоненко рассказала, что это за бактерия, чем она опасна и как ее вылечить.
Хеликобактер пилори (Helicobacter Pylori) — бактерия, инфицирующая желудок и двенадцатиперстную кишку. Центр общественного здоровья Украины сообщает, что 2/3 населения планеты инфицированы хеликобактером.
Однако в большинстве случаев люди-носители бактерии об этом не знают, ведь отсутствуют какие-либо проявления инфекции.
Опасность Helicobacter Pylori заключается в том, что длительное время пациент не подозревает о проблеме, пока она не перерастает в серьезные заболевания.
Частыми симптомами хеликобактер являются:
Малимоненко объясняет, что обследоваться на наличие бактерии нужно не всем. Однако абсолютными показаниями к выявлению хеликобактера являются:
Также хорошей идеей будет обратиться к врачу, если у тебя есть:
Точный путь заражения этой бактерией до сих пор неизвестен. Однако из наиболее распространенных путей можно выделить фекально-оральный, оральный и ятрогенный (во время медицинских манипуляций с недостаточно обработанным инструментарием).
Гастроэнтеролог рассказывает, что вероятнее всего люди заражаются хеликобактером в детском и подростковом возрасте. Однако это не означает, что всех детей следует обследовать и лечить.
Не стоит заниматься самолечением. Лучше всего пойти к врачу и если тот назначит анализы на бактерию, то нужно их сдать.
Методы диагностики Helicobacter Pylori:
Хеликобактер может приводить к различным тяжелым и хроническим заболеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки:
Более 85% всех случаев рака желудка связано с хеликобактером. Эта болезнь встречается у инфицированных бактерией в 4-6 раз чаще, чем у здоровых людей.
Более 85% всех случаев рака желудка связано с хеликобактером. Эта болезнь встречается у инфицированных бактерией в 4-6 раз чаще, чем у здоровых людей.
Если медицинское обследование обнаружило в организме хеликобактер пилори, то бактерию нужно лечить. Делают это с помощью антибиотиков в комплексе с другими препаратами.
Народные методы лечения и самолечение не помогут и могут быть опасны для твоего здоровья!
Повторное заражение взрослых бактерией встречается достаточно редко: всего в 2-5% случаев в год.
Дополнительно во время лечения следует отказаться от продуктов, которые раздражают слизистые желудка и способствуют дальнейшему развитию бактерий:
В общем, нужно тщательно пережевывать пищу, не спешить, есть небольшими порциями и употреблять блюда в теплом виде.
Лечение хеликобактера длится не менее недели. Через полтора месяца после завершения курса следует провести повторные тесты для подтверждения успешности терапии.
Впрочем, обратите внимание, что с 1 августа 2022 года антибиотики будут продаваться по рецепту. Это станет первым этапом внедрения электронных рецептов на все рецептурные препараты. Читай об этом поподробнее.
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