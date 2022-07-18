Виновник рака желудка, хронического гастрита и язвы — что мы знаем о хеликобактер пилори и как его лечить

Во время войны о себе могут дать знать хронические заболевания и недуги, о которых ты вообще никогда не слышал(-а).

Постоянный стресс, нерегулярное и неправильное питание, недосыпание — отличные условия для размножения патогенной микрофлоры организма, в том числе и бактерии хеликобактер пилори.

Врач-гастроэнтеролог Марианна Малимоненко рассказала, что это за бактерия, чем она опасна и как ее вылечить.

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Что такое хеликобактер пилори

Хеликобактер пилори (Helicobacter Pylori) — бактерия, инфицирующая желудок и двенадцатиперстную кишку. Центр общественного здоровья Украины сообщает, что 2/3 населения планеты инфицированы хеликобактером.

Однако в большинстве случаев люди-носители бактерии об этом не знают, ведь отсутствуют какие-либо проявления инфекции.

Опасность Helicobacter Pylori заключается в том, что длительное время пациент не подозревает о проблеме, пока она не перерастает в серьезные заболевания.

Хеликобактер пилори: симптомы

Частыми симптомами хеликобактер являются:

регулярные боли в желудке;

изжога;

тошнота и чувство переполненности желудка;

неприятный привкус и запах во рту;

заложенность языка;

расстройства пищеварения;

отрыжка и т.д.

Малимоненко объясняет, что обследоваться на наличие бактерии нужно не всем. Однако абсолютными показаниями к выявлению хеликобактера являются:

МALT-лимфома желудка; рак желудка на ранних стадиях; язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Также хорошей идеей будет обратиться к врачу, если у тебя есть:

симптомы диспепсии (расстройств пищеварения);

необходимость длительного приема аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов;

необъяснимый дефицит железа и т.д.

Заражение Helicobacter Pylori и его последствия

Точный путь заражения этой бактерией до сих пор неизвестен. Однако из наиболее распространенных путей можно выделить фекально-оральный, оральный и ятрогенный (во время медицинских манипуляций с недостаточно обработанным инструментарием).

Гастроэнтеролог рассказывает, что вероятнее всего люди заражаются хеликобактером в детском и подростковом возрасте. Однако это не означает, что всех детей следует обследовать и лечить.

Не стоит заниматься самолечением. Лучше всего пойти к врачу и если тот назначит анализы на бактерию, то нужно их сдать.

Методы диагностики Helicobacter Pylori:

уреазный тест при ЭГДС (гастроскопия);

антиген (кал);

дыхательный тест.

Хеликобактер может приводить к различным тяжелым и хроническим заболеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки:

острым и хроническим гастритам;

атрофии;

язвам желудка и двенадцатиперстной кишки;

раку желудка;

MALT-лимфомы.

Более 85% всех случаев рака желудка связано с хеликобактером. Эта болезнь встречается у инфицированных бактерией в 4-6 раз чаще, чем у здоровых людей.

Как лечить хеликобактер пилори

Если медицинское обследование обнаружило в организме хеликобактер пилори, то бактерию нужно лечить. Делают это с помощью антибиотиков в комплексе с другими препаратами.

Народные методы лечения и самолечение не помогут и могут быть опасны для твоего здоровья!

Повторное заражение взрослых бактерией встречается достаточно редко: всего в 2-5% случаев в год.

Какие продукты следует исключить из рациона

Дополнительно во время лечения следует отказаться от продуктов, которые раздражают слизистые желудка и способствуют дальнейшему развитию бактерий:

мясо и рыба жирных сортов;

грибы;

жир животного происхождения;

колбаса;

мороженое и сдоба;

консервы;

соленые и острые блюда;

газированные и алкогольные напитки;

спаржа, редис и все бобовые;

плавленый и копченый сыр;

вишня, персик и виноград.

В общем, нужно тщательно пережевывать пищу, не спешить, есть небольшими порциями и употреблять блюда в теплом виде.

Как долго длится курс лечения хеликобактер пилори

Лечение хеликобактера длится не менее недели. Через полтора месяца после завершения курса следует провести повторные тесты для подтверждения успешности терапии.

Впрочем, обратите внимание, что с 1 августа 2022 года антибиотики будут продаваться по рецепту. Это станет первым этапом внедрения электронных рецептов на все рецептурные препараты. Читай об этом поподробнее.

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