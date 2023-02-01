Внутри будто сейчас что-то взорвется? Рассказываем, что делать при вздутии живота

Иногда после еды мы можем испытывать неприятные режущие боли. Возникает вздутие живота, которое предоставляет дискомфорт. Такие ощущения могут появляться из-за избыточного скопления газов в кишечнике. Этот процесс называется метеоризмом.

Характерной при метеоризме является как раз режущая острая боль, иногда она сопровождается приливами жара. Может так болеть живот, что начинаешь задумываться, не вызвать ли скорую помощь.

Если такие приступы происходят редко, то сильной угрозы они не несут. Их могут вызывать некоторые продукты. Мы расскажем о причинах вздутия живота и как с этим бороться.

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Почему возникает вздутие живота

В желудке и кишечнике взрослого человека содержится около 1 л газов. Они образовываются из-за жизнедеятельности микроорганизмов микрофлоры кишечника. У здорового человека норма количества газов, которые выводятся в процессе дефекации, составляет 0,1-0,5 л.

Когда человека начинает мучить метеоризм, объем выводимого газа может достичь 3 л и больше.

Кроме острой боли, вздутие живота может иметь и другие симптомы: отрыжка, икота, чувство тяжести или распирания, а также приступы схваткообразных болей, исчезающих после отхождения газов.

Причины вздутия живота

Причины метеоризма могут быть разными. Чаще всего человек может съесть продукт, который вызывает газы. Но есть и другие предпосылки к вздутию живота:

нарушение в работе желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости (колит, энтерит, перитонит, гепатит, цирроз печени, панкреатит);

дисбактериоз, кишечная непроходимость;

острые кишечные инфекции и гельминтоз;

нервные расстройства;

опухоли кишечника;

гормональные изменения (у женщин).

Продукты, которые вызывают вздутие живота

Часто проблемы с кишечником и желудком возникают из-за нашего питания. Вздутию живота могут способствовать вредные привычки, такие как перекусы на ходу, торопливое принятие пищи и другие. Но есть ряд отдельных продуктов, которые могут вызвать метеоризм:

баранина;

черный хлеб;

свежевыжатый свекольный сок;

пиво;

квас;

продукты с большим количеством целлюлозы (капуста, бобовые и грубоволокнистые культуры).

Что делать при вздутии живота

Прежде всего, нужно обратиться к врачу, если эта проблема возникает часто, и выяснить, нет ли заболеваний ЖКТ.

Также нужно ограничить употребление продуктов, которые способствуют образованию газов. Можно принять адсорбенты, например, активированный уголь.

Также могут помочь упражнения для сжатия брюшной полости. Лежа на спине, подтяни ноги к туловищу, обхватив ноги обеими руками, задержись в этой позе на 2-3 минуты.

Избавиться от вздутия живота помогает мятный чай, поскольку он содержит флавоноиды и обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. А чай из ромашки осадит газы в кишечнике, потому что имеет успокаивающие свойства.

Можно также принять аптечные препараты от вздутия, но их должен назначить врач. Самостоятельно лучше ничего не покупать, ведь можно сделать только хуже.

Наш организм может по-разному реагировать на стресс. Он может влиять на работу ЖКТ. Ранее мы рассказывали, как запустить кишечник, если он дал сбой.

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