Наймолодша учасниця! Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023 — переможець нацвідбору

Учора, 1 жовтня, відбувся фінал Національного відбору на участь у Дитячому Євробаченні 2023. Перемогу у відборі здобула наймолодша учасниця — дев’ятирічна Анастасія Димид. Читай, що відомо про дівчинку та де відбудеться Дитяче Євробачення 2023.

Хто переміг у Нацвідборі на Дитяче Євробачення 2023 — результати

Журі віддало Анастасії 4 бали, а глядачі — 5 балів. На Дитячому Євробаченні Анастасія Димид виконає пісню Квітка, яку написала Світлана Тарабарова. Про переможницю відомо, що вона з села Гошів Івано-Франківської області.

Настя мріє стати співачкою та бути відомою на увесь світ. Вона любить розвиток та творчі експерименти. Ще до нацвідбору дівчинка була впевнена у своїй перемозі.

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Дитяче Євробачення 2023 відбудеться 26 листопада у Палаці Нікайя у Ніцці. Україна бере участь у дитячому конкурсі з 2006 року, відтоді виграти вдалося один раз у 2012 — учасниці Анастасії Петрик.

Крім Анастасії Димид, за перемогу змагалися такі учасники:

Polina Babiy з результатом 8 балів;

Анастасія Бєлібова з результатом 6 балів;

гурт 3ʼbeauties з результатом 5 балів;

Денис Грищук з результатом 3 бали.

Анастасія Димид каже — її суперсила у тому, що вона українка. Вона хоче нести людям радість і вірить, що її голос залишає слід у серцях слухачів та пробуджує незабутні емоції.

Раніше ми розповідали, в якому місті відбудеться Євробачення 2024.

Фото: скриншот з виступу

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