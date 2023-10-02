Самая маленькая участница! Кто представит Украину на Детском Евровидении 2023 — победитель нацотбора

Вчера, 1 октября, состоялся финал Национального отбора на участие в Детском Евровидении 2023. Победу в отборе одержала самая маленькая участница — девятилетняя Анастасия Димид. Читай, что известно о девочке и где состоится Детское Евровидение 2023.

Кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение 2023 — результаты

Жюри отдало Анастасии 4 балла, а зрители — 5 баллов. На Детском Евровидении Анастасия Димид исполнит песню Квітка, написанную Светланой Тарабаровой. О победительнице известно, что она из села Гошев Ивано-Франковской области.

Настя мечтает стать певицей и быть известной на весь мир. Она любит развитие и творческие эксперименты. Еще до Нацотбора она была уверена в своей победе.

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Детское Евровидение 2023 состоится 26 ноября во Дворце Никайя в Ницце. Украина принимает участие в детском конкурсе с 2006 года, с тех пор выиграть нашим маленьким артистам удалось один раз в 2012 — это была участница Анастасия Петрик.

Кроме Анастасии Димид, за победу соревновались следующие участники:

Polina Babiy с результатом 8 баллов;

Анастасия Белибова с результатом 6 баллов;

группа 3ʼbeauties с результатом 5 баллов;

Денис Грищук с результатом 3 балла.

Анастасия Димид говорит, что ее суперсила в том, что она украинка. Она хочет нести людям радость и верит, что ее голос оставляет след в сердцах слушателей и пробуждает незабываемые эмоции.

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Фото: скриншот с выступления

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