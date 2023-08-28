Украина подтвердила участие в Евровидении-2024: чего ждать на нацотборе

Общественное вещание подтвердило, что Украина примет участие в Евровидении-2024. Международный песенный конкурс пройдет в Швеции. Но в то же время, в национальном отборе будут изменения. Читай подробнее, как пройдет Нацотбор на Евровидение.

Украина примет участие в Евровидении 2024: что об этом известно

Представителя Украины на конкурсе выберут на национальном отборе. Скоро начнется подача заявок от желающих. Однако в нацотборе произойдет ряд изменений. Об этом рассказал музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoboy):

В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов. Впереди много интересного.

Кроме того, Дмитрий Шуров сказал, что украинцы и судьи должны выбрать песню, которой будет гордиться страна; песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины.

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Музыкальным продсером Нацотбора 2024 года во второй раз станет Дмитрий Шуров.

Евровидение-2023 выиграла певица из Швеции Loreen, поэтому конкурс состоится в Швеции. Но для страны это не в первый раз, поэтому выбранный город уже готовится принимать тысячи гостей.

Раньше мы рассказывали, кто и когда представлял Украину на Евровидении со времен 2000-х.

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