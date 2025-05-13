Представители Украины на Евровидении: кто и как поражал еврофанов со времен 2000-х

Фото Instagram Украина всегда славилась своей любовью к музыке и незабываемым голосом своего народа, который в испытаниях становится еще более громким и звонким. И в этом году, когда украинцы и британцы вместе проводят Евровидение, вспомним кто и когда представлял Украину на главном песенном конкурсе. Кто и когда представлял Украину на Евровидении 2001 год — Александр Пономарев с песней Hasta la vista 2004 год — Руслана с песней Wild dances 2005 год — Гринджолы с песней Разом нас багато 2006 год — Тина Кароль с песней Show me your love 2007 год — Верка Сердючка с песней Dancing lasha tumbai 2008 год — Ани Лорак с песней Shady lady 2009 год — Светлана Лобода с песней Be my Valentine 2010 год — Alyosha с песней Sweet people 2011 год — Мика Ньютон с песней Angel 2012 год — Гайтана с песней Be my guest 2013 год — Злата Огневич с песней Gravity 2014 год — Мария Яремчук с песней Tick-tock 2016 год — Jamala с песней 1944 2017 год — O.Torvald с песней Time 2018 год — Mélovin с песней Under the ladder 2021 год — Go_A с песней Шум 2022 год — Kalush Orchestra с песней Стефания 2023 год — TVORCHI с песней Heart of Steel 2024 год — alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria Читать по теме Национальный отбор на Евровидение 2025: когда состоится и каков порядок выступлений Под каким номером будет выступать будущий представитель Украины на Евровидении 2025 года: читай в материале. Евровидение 2025 года является одним из самых ожидаемых событий для всего мира. Кто же сразится в этом году за возможность представлять Украину на конкурсе, читай по ссылке в материале о финалистах Нацотбора 2025 года.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter