Представники України на Євробаченні: хто та як вражав єврофанів з часів 2000-х

Україна завжди славилась своєю любов’ю до музики та незабутнім голосом свого народу, що у випробуваннях стає ще більш гучним та дзвінким. І цьогоріч, коли українці та британці разом проводять Євробачення, згадаємо, хто та коли представляв Україну на головному пісенному конкурсі.

Хто та коли представляв Україну на Євробаченні

2001 рік — Олександр Пономарьов з піснею Hasta la vista

2004 рік — Руслана з піснею Wild dances

2005 рік — Ґринджоли з піснею Разом нас багато

2006 рік — Тіна Кароль з піснею Show me your love

2007 рік — Вірка Сердючка з піснею Dancing lasha tumbai

2008 рік — Ані Лорак з піснею Shady lady

2009 рік — Світлана Лобода з піснею Be my Valentine

2010 рік — Alyosha з піснею Sweet people

2011 рік — Міка Ньютон з піснею Angel

2012 рік — Гайтана з піснею Be my guest

2013 рік — Злата Огневич з піснею Gravity

2014 рік — Марія Яремчук з піснею Tick-tock

2016 рік — Jamala з піснею 1944

2017 рік — O.Torvald з піснею Time

2018 рік — Mélovin з піснею Under the ladder

2021 рік — Go_A з піснею Шум

2022 рік — Kalush Orchestra з піснею Стефанія

2023 рік — TVORCHI з піснею Heart of Steel

2024 рік — alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria

Євробачення 2025 є однією з найочікуваніших подій для цілого світу. Хто ж побореться цьогоріч за можливість представляти Україну на конкурсі, читай за посиланням у матеріалі про фіналістів Нацвідбору 2025.

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