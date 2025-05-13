Представники України на Євробаченні: хто та як вражав єврофанів з часів 2000-х

Фото Instagram Україна завжди славилась своєю любов’ю до музики та незабутнім голосом свого народу, що у випробуваннях стає ще більш гучним та дзвінким. І цьогоріч, коли українці та британці разом проводять Євробачення, згадаємо, хто та коли представляв Україну на головному пісенному конкурсі. Хто та коли представляв Україну на Євробаченні 2001 рік — Олександр Пономарьов з піснею Hasta la vista 2004 рік — Руслана з піснею Wild dances 2005 рік — Ґринджоли з піснею Разом нас багато 2006 рік — Тіна Кароль з піснею Show me your love 2007 рік — Вірка Сердючка з піснею Dancing lasha tumbai 2008 рік — Ані Лорак з піснею Shady lady 2009 рік — Світлана Лобода з піснею Be my Valentine 2010 рік — Alyosha з піснею Sweet people 2011 рік — Міка Ньютон з піснею Angel 2012 рік — Гайтана з піснею Be my guest 2013 рік — Злата Огневич з піснею Gravity 2014 рік — Марія Яремчук з піснею Tick-tock 2016 рік — Jamala з піснею 1944 2017 рік — O.Torvald з піснею Time 2018 рік — Mélovin з піснею Under the ladder 2021 рік — Go_A з піснею Шум 2022 рік — Kalush Orchestra з піснею Стефанія 2023 рік — TVORCHI з піснею Heart of Steel 2024 рік — alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria Читати на тему Національний відбір на Євробачення 2025: коли відбудеться і який порядок виступів Під яким номером буде виступати майбутній представник України на Євробаченні 2025: читай у матеріалі. Євробачення 2025 є однією з найочікуваніших подій для цілого світу. Хто ж побореться цьогоріч за можливість представляти Україну на конкурсі, читай за посиланням у матеріалі про фіналістів Нацвідбору 2025.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter