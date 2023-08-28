Україна підтвердила участь у Євробаченні-2024: чого чекати на нацвідборі

Суспільне мовлення підтвердило, що Україна братиме участь у Євробаченні-2024. Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у Швеції. Але водночас у Національному відборі будуть зміни. Читай детальніше, як проходитиме нацвідбір на Євробачення.

Україна братиме участь у Євробаченні 2024: що про це відомо

Представника(-цю) України на конкурсі виберуть на національному відборі. Незабаром розпочнеться подання заявок від охочих. Однак у нацвідборі відбудеться ряд змін. Про це розповів музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoboy):

Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі вибрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого.

Крім цього, Дмитро Шуров сказав, що українці та судді мають вибрати пісню, якою пишатиметься країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи та запалить нову зірку з України.

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Музичним продюсером Нацвідбору 2024 вдруге стане Дмитро Шуров.

Євробачення-2023 виграла співачка зі Швеції Loreen, тому конкурс відбудеться у Швеції. Але для країни це не вперше, тому обране місто вже готується приймати тисячі гостей.

Раніше ми розповідали, хто та коли представляв Україну на Євробаченні, починаючи з 2000-х.

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