Євробачення 2024: як обрати кандидатів у журі на Нацвідбір та хто серед претендентів

У травні 2024 року відбудеться 68 пісенний конкурс Євробачення, який пройде у шведському місті Мальме. До того, у лютому цього року українські журі та глядачі обиратимуть представника на Євробачення 2024 від України.
До фіналістів Національного відбору увійшли такі учасники: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.
Однак українцям ще варто обрати кандидатів у журі, які відбиратимуть найкращих серед фіналістів Нацвідбору. Хто кандидати у журі на Нацвідбір 2024 та як проголосувати за своїх кандидатів — розповідаємо далі.
На кандидатуру в журі Нацвідбору для Євробачення 2024 претендують девʼять українських музичних зірок.
Проголосувати за кандидатуру в журі на Національному відборі для Євробачення 2024 можна у застосунку Дія. Опитування триватиме з 15 по 22 січня.
Взяти участь в опитуванні зможуть охочі віком від 14 років.
Щоб проголосувати за кандидатуру в журі, потрібно виконати кілька кроків.
Список учасників у Нацвідборі на Євробачення 2024 можеш знайти у нашому іншому матеріалі.
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