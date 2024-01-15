Євробачення 2024: як обрати кандидатів у журі на Нацвідбір та хто серед претендентів

У травні 2024 року відбудеться 68 пісенний конкурс Євробачення, який пройде у шведському місті Мальме. До того, у лютому цього року українські журі та глядачі обиратимуть представника на Євробачення 2024 від України.

До фіналістів Національного відбору увійшли такі учасники: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY, NAHABA.

Однак українцям ще варто обрати кандидатів у журі, які відбиратимуть найкращих серед фіналістів Нацвідбору. Хто кандидати у журі на Нацвідбір 2024 та як проголосувати за своїх кандидатів — розповідаємо далі.

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Журі Нацвідбору Євробачення 2024: кандидати

На кандидатуру в журі Нацвідбору для Євробачення 2024 претендують девʼять українських музичних зірок.

Олександр Варениця — співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West, PR-фахівець. Він працював з гуртами Kalush, ONUKA та O.Torvald під час Євробачення-2017. Також тричі визнавався найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards. Андрій Данилко — музикант, автор пісень, режисер власних шоу, Народний артист України та творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA. Був членом журі у Нацвідборі з 2016 по 2020 роки. Джамала — українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення 2016 та володарка нагороди WIBA 2022, як одна з найвпливовіших інфлюенсерок світу. У 2023 році Джамала увійшла в трійку лідерів серед виконавців від Spotify. Олена Коляденко — хореографиня, неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських зірок на Євробаченні. Керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY. Катерина Павленко — фронтвумен гурту Go_A, який здобув п’яте місце у фіналі Євробачення 2021. Співачка, композиторка та авторка пісень. Сергій Танчинець — лідер рок-гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, співак та музикант, продюсер, також заслужений артист України. Він неодноразово був номінантом та переможцем музичних премій YUNA, Золота жар-птиця, M1 Music Awards. Євген Тріплов — автор і музичний продюсер пісень для Тіни Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анни Трінчер. Шоуранер музичного реаліті-шоу МУЛЬТИТРЕК. Євген Хмара — був членом журі на Нацвідборі для Євробачення 2023. Композитор, піаніст та творець інструментальних шоу. Павло Шилько — теле- та радіоведучий під псевдонімом DJ Паша. Співзасновник та генеральний продюсер музичної премії YUNA, а також співавтор конкурсних пісень на Євробачення для Тіни Кароль та Вєрки Сердючки.

Як проголосувати за кандидата у журі на Нацвідбір

Проголосувати за кандидатуру в журі на Національному відборі для Євробачення 2024 можна у застосунку Дія. Опитування триватиме з 15 по 22 січня.

Взяти участь в опитуванні зможуть охочі віком від 14 років.

Щоб проголосувати за кандидатуру в журі, потрібно виконати кілька кроків.

Зайди в застосунок Дія у своєму смартфоні. Натисни на розділ Сервіси, далі — Опитування. Віддай свій голос за одного з девʼяти кандидатів.

Євробачення 2024: як обрати кандидатів у журі на Нацвідбір та хто серед претендентів / 3 Фотографії

Список учасників у Нацвідборі на Євробачення 2024 можеш знайти у нашому іншому матеріалі.

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