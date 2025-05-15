Кто победил во втором полуфинале Евровидения 2025: полный список стран

Песенный конкурс Евровидение 2025 только увеличил интригу до максимума! Ведь сейчас стали известны победители второго полуфинала Евровидения. Какие страны прошли в конкурсе дальше и будут иметь шанс побороться за победу? Рассказываем подробно в материале.

Кто победил во втором полуфинале Евровидения 2025

Несколько секунд назад было объявлено, кто прошел в гранд-финал Евровидения по результатам второго полуфинала. Среди невероятно талантливых и сильных участников дальше проходят только десять из них.

Всего во втором полуфинале соревновались 16 стран. Но после конкурсных выступлений шесть стран потеряли шанс побороться за победу на Евровидении 2025 года.

Во втором полуфинале песенного конкурса Евровидения 15 мая победили следующие 10 стран:

Литва Израиль Армения Дания Австрия Люксембург Финляндия Латвия Мальта Греция

Стоит отметить, что каждая страна показала сильные выступления и провозгласила собственные важные месседжи, которые услышал мир.

Еще три страны-участницы, а именно: Великобритания, Франция и Германия, автоматически прошли в финал. Их выступления не оценивались зрителями. Ведь эти страны входят в основательницы конкурса, поэтому всегда выступают и борются за победу только в финале.

Все финалисты смогут сразиться за хрустальный микрофон и звание победителя Евровидения 2025. Не пропусти финал конкурса!

Раньше мы рассказывали, кто победил в первом полуфинале Евровидения 2025.

Финалисты Евровидения 2025, Фото: Getty Images, Facebook/Eurovision Song Contest

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