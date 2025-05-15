Шоу-биз

Кто победил во втором полуфинале Евровидения 2025: полный список стран

Анастасия Грубрина, журналист сайта 16 мая 2025, 00:23
Финалисты Евровидения 2025
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Все финалисты Евровидения 2025: кто получил шанс сразиться за победу в конкурсе
евровидение второй полуфинал
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Самые яркие моменты второго полуфинала Евровидения 2025: странные и сильные выступления

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