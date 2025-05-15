Хто переміг у другому півфіналі Євробачення 2025: повний список країн

Пісенний конкурс Євробачення 2025 щойно збільшив інтригу до максимуму! Адже нині стали відомі переможці другого півфіналу Євробачення. Які країни пройшли в конкурсі далі і матимуть шанс поборотися за перемогу? Розповідаємо детально в матеріалі.

Хто переміг у другому півфіналі Євробачення 2025

Кілька секунд тому було оголошено, хто пройшов у гранд-фінал Євробачення за результатами другого півфіналу. Серед неймовірно талановитих і сильних учасників далі проходять лише десятеро з них.

Усього у другому півфіналі змагалися 16 країн. Та після конкурсних виступів шість країн втратили шанс поборотися за перемогу на Євробаченні 2025.

У другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 15 травня перемогли такі 10 країн:

Литва Ізраїль Вірменія Данія Австрія Люксембург Фінляндія Латвія Мальта Греція

Варто зазначити, що кожна країна представила сильні виступи та проголосила власні важливі меседжі, які почув увесь світ.

Ще три країни, які брали участь, а саме: Велика Британія, Франція та Німеччина, автоматично пройшли до фіналу. Їхні виступи не оцінювалися глядачами. Адже ці країни входять до засновниць конкурсу, а тому завжди виступають і борються за перемогу у фіналі.

Усі фіналісти матимуть змогу поборотися за кришталевий мікрофон та звання переможця Євробачення 2025. Не пропусти фінал конкурсу!

Раніше ми розповідали, хто переміг у першому півфіналі Євробачення 2025.

Фіналісти Євробачення 2025, Фото: Getty Images, Facebook/Eurovision Song Contest

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