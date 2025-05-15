Хто переміг у другому півфіналі Євробачення 2025: повний список країн

Пісенний конкурс Євробачення 2025 щойно збільшив інтригу до максимуму! Адже нині стали відомі переможці другого півфіналу Євробачення. Які країни пройшли в конкурсі далі і матимуть шанс поборотися за перемогу? Розповідаємо детально в матеріалі. Хто переміг у другому півфіналі Євробачення 2025 Кілька секунд тому було оголошено, хто пройшов у гранд-фінал Євробачення за результатами другого півфіналу. Серед неймовірно талановитих і сильних учасників далі проходять лише десятеро з них. Усього у другому півфіналі змагалися 16 країн. Та після конкурсних виступів шість країн втратили шанс поборотися за перемогу на Євробаченні 2025.У другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 15 травня перемогли такі 10 країн: Литва Ізраїль Вірменія Данія Австрія Люксембург Фінляндія Латвія Мальта Греція Читати на тему Коли фінал Євробачення-2025: о котрій і де дивитися, чого чекати від шоу Чого чекати від гранд-фіналу Євробачення — розповідаємо в матеріалі! Варто зазначити, що кожна країна представила сильні виступи та проголосила власні важливі меседжі, які почув увесь світ. Ще три країни, які брали участь, а саме: Велика Британія, Франція та Німеччина, автоматично пройшли до фіналу. Їхні виступи не оцінювалися глядачами. Адже ці країни входять до засновниць конкурсу, а тому завжди виступають і борються за перемогу у фіналі. Усі фіналісти матимуть змогу поборотися за кришталевий мікрофон та звання переможця Євробачення 2025. Не пропусти фінал конкурсу! Раніше ми розповідали, хто переміг у першому півфіналі Євробачення 2025. Фіналісти Євробачення 2025, Фото: Getty Images, Facebook/Eurovision Song ContestА ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Євробачення 2025, Музика Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter