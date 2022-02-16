Как детские мечты борются со страхом перемен: Дантес о взрослении и любви к одиночеству

Вспоминали ли вы когда-нибудь, сколько у вас было друзей в детском саду в песочнице? Или же, возможно, количество поклонников или поклонниц в школе? Мы так усердно стараемся социализироваться в начале жизни, но взросление всегда вносит свои коррективы.

Кому-то придает солидности во внешнем виде, кому-то — боли в суставах. У других же отнимает время для общения с некоторыми людьми, которые, казалось, останутся с нами надолго.

Но так ли это плохо? Задумался и тот, кому когда-то было 20 и хотелось жениться, но теперь ему 30, и он смирился. Владимир Дантес на своей странице в Instagram поделился размышлениями о взрослении и принятии одиночества.

Певец удивляется, что куда ни глянь – все познают себя и пытаются измениться. Однако в то же время боятся этих изменений, хотя от них никуда не деться. В качестве примера он приводит свои прозаические фантазии с детства и юности.

Я мечтал, чтобы мой голос стал более грубым, появилась растительность на лице.

И подобные желания, очень вероятно, появлялись у любого мальчика, независимо от десятилетия, в котором он рос. Но когда эти мечты сбываются, большинство пытается с ними бороться.

А сейчас бреем бороду, чтобы выглядеть моложе, думаем о вечном, узнаем свои души, раскрываемся миру, устраиваем политические споры на кухне в три утра.

То же самое происходит и с кругом общения. Сначала многие мечтают стать самым популярным или самой популярной в школе, быть в центре внимания, иметь множество друзей.

Однако с годами понимаешь, что не со всеми тебе по пути. С кем-то приходится прощаться, каким бы этот человек ни был когда-то важным. Или просто возникает желание иногда скрыться от мира и побыть наедине.

Лучшие вещи со мной происходят, когда я остаюсь сам, – говорит певец.

Больше всего ему нравится находиться в тишине, ведь это позволяет писать музыку, сочинять клипы, создавать монологи для стендапа или даже продумать план на ближайший квартал или полгода. Или честно себе сказать, что что-то получилось не очень хорошо и нужно все переделывать.

Это все необходимо, чтобы как-то обуздать мысли. Однако не все в жизни певца вращается вокруг работы:

Сериальчики и YouTube никто не отменял.

К тому же наедине можно делать то, что иногда даже близкие люди могут не понять, или занятия, которые хочется оставить только для себя. Как, например, есть прямо из холодильника и запивать все это газировкой.

Кто-то так же, независимо от возраста, любитель устроить ночную прогулку на кухню. Поэтому если ты любишь так же вкусно перекусить, но и за фигурой хочется следить, советуем прочесть какие продукты можно есть перед сном.