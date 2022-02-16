Як дитячі мрії борються зі страхом змін: Дантес про дорослішання та любов до самотності

Чи згадували ви колись, скільки у вас було друзів у дитячому садочку в пісочниці? Або ж, можливо, кількість прихильників чи прихильниць у школі? Ми так старанно намагаємося соціалізуватись на початку життя, але дорослішання завжди вносить свої корективи.

Комусь додає солідності у зовнішньому вигляді, комусь — болю у суглобах. У когось же забирає час на спілкування з деякими людьми, які, здавалося, залишаться з нами надовго.

Чи так це погано? Задумався і той, кому колись було 20 і кортіло одружитись, але тепер йому 30, і він змирився. Володимир Дантес на своїй сторінці в Instagram поділився роздумами про дорослішання та прийняття самотності.

Співак дивується, що куди не глянь – усі пізнають себе та намагаються змінитися. Проте водночас бояться цих змін, хоча від них нікуди не подітись. Як приклад він наводить свої прозаїчні фантазії з дитинства та юності.

Я мріяв, щоб мій голос став грубішим, з’явилася щетина на обличчі.

І схожі бажання, досить імовірно, з’являлись у будь-якого хлопчика, незалежно від десятиліття, в якому він ріс. Однак коли ці мрії збуваються, більшість намагається з ними боротися.

А зараз голимо бороду, щоб виглядати молодшими, думаємо про вічне, пізнаємо свої душі, розкриваємось світові, влаштовуємо політичні суперечки на кухні о третій ранку.

Так само відбувається і з колом спілкування. Спочатку багато хто мріє стати найпопулярнішим чи найпопулярнішою у школі, бути в центрі уваги, мати безліч друзів.

Однак з роками розумієш, що не з усіма тобі по дорозі. З кимось доводиться прощатись, якою б ця людина не була колись важливою. Або просто з’являється бажання іноді сховатись від світу і побути наодинці.

Найкращі речі зі мною відбуваються, коли я залишаюся сам, – говорить співак.

Найбільше йому подобається бути у тиші, адже це дає змогу писати музику, вигадувати кліпи, створювати монологи для стендапу або навіть продумати план на найближчий квартал чи півроку. Або ж чесно собі сказати, що щось вийшло не дуже гарно і потрібно усе переробляти.

Це все необхідно, щоб якось приборкати думки. Однак не все в житті співака обертається навколо роботи:

Серіальчики та YouTube ніхто не скасовував.

До того ж наодинці можна робити те, що часом навіть близькі люди можуть не зрозуміти, або ж заняття, які хочеться залишити лише для себе. Як-от їсти просто з холодильника і запивати все це газованими напоями.

Хтось так само, незалежно від віку, любитель влаштувати нічну прогулянку на кухню. Тому якщо ти любиш так само смачно перекусити, але й за фігурою хочеться слідкувати, радимо прочитати які продукти можна їсти перед сном.