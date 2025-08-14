“Все почалось з неї”: Дантес про те, що стало ключем до схуднення

Володимир Дантес поділився особливостями своєї фізичної активності, яка допомогла йому схуднути на цілих 10 кілограмів. Втім, каже співак, трапилось ще одна подія, яка стала причиною втрати ваги.

Подробицями він поділився у своєму Telegram-каналі. А Вікна переповідають, що відомо про схуднення Дантеса.

Володимир Дантес про схуднення на 10 кілограмів

За словами співака, ще в травні він важив 80 кілограмів, в липні його вага становила 73 кілограми, а на початку серпня показник вже був на рівні 70 кілограмів.

Тиждень тому отруївся й (вага — ред.) опустилася до 68 (це жах). Сьогодні знову 70, — написав він.

Дантес також відповів всім, хто стверджує, що достатньо просто правильно харчуватися, займатися спортом і ходити 10 кілометрів на день.

— Це все геть не просто. Мотивація згасає за два тижні. Я в режимі третій місяць і все одно часто мені не хочеться йти на тренування. Вони просто увійшли у звичку. Це як почистити зуби.

Володимир досі незадоволений результатами, хоча стверджує, що нині в нього все набагато краще, ніж раніше. Проте він задоволений своєю дисципліною.

І знаєте з чого вона почалась? Я почав заправляти постіль. Це звучить дивно, але все почалось з цього.

Співак зауважив, що йому не подобаються люди, які розповідають про зміну цінностей і ставлення до їжі, як до енергії, а не як до насолоди. Вони здаються йому нещирими.

— Але знаєте що, прийде прохолодна погода, настане час тренча, шкірянок і багатошаровості. І ось тоді… Тримайте тістечка, макаронні вироби й хліб під замком. Бо я це все зʼїм. А в травні знову почну боротись з боками.

А раніше секретами своєї дієти ділився Melovin. Співаку вдалося схуднути на 19 кілограмів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!