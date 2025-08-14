“Все началось с нее”: Дантес о том, что стало ключом к похудению

Владимир Дантес поделился особенностями своей физической активности, которая помогла ему похудеть на целых 10 килограммов. Впрочем, говорит певец, произошло еще одно событие, которое стало причиной потери веса.

Подробностями он поделился в своем Telegram-канале. А Вікна рассказывают, что известно о похудении Дантеса.

Владимир Дантес о похудении на 10 кг

По словам певца, еще в мае он весил 80 килограммов, в июле его вес составлял 73 килограмма, а в начале августа показатель уже был на уровне 70 килограммов.

— Неделю назад отравился и (вес — ред.) опустился до 68 (это ужас). Сегодня снова 70, — написал он.

Дантес ответил всем, кто утверждает, что достаточно просто правильно питаться, заниматься спортом и ходить 10 километров в день.

— Это все не просто. Мотивация угасает через две недели. Я в режиме третий месяц и все равно часто мне не хочется идти на тренировку. Они просто вошли в привычку. Это как почистить зубы.

Владимир до сих пор недоволен результатами, хотя утверждает, что сейчас у него все гораздо лучше, чем раньше. Однако он доволен своей дисциплиной.

— И знаете с чего она началась? Я начал заправлять постель. Это звучит странно, но все началось с этого.

Певец отметил, что ему не нравятся люди, рассказывающие об изменении ценностей и отношении к пище, как к энергии, а не как к наслаждению. Они кажутся ему неискренними.

— Но знаете что, придет прохладная погода, придет время тренча, кожанок и многослойности. И вот тогда… Держите пирожные, макаронные изделия и хлеб под замком. Потому что я все это съем. А в мае снова начну бороться с боками.

А раньше секретами своей диеты делился Melovin. Певцу удалось похудеть на 19 килограммов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!