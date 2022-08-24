По 24 грн с каждого украинца: Kalush Orchestra про сбор ко Дню Независимости, отказ выступать с российскими артистами и хит Stefania

Группа Kalush Orchestra, одержавшая в этом году победу на Евровидении и привлекшая внимание к бойцам Азовстали, собирает средства на реабилитацию военных. В День Независимости Украины группа анонсировала новый сбор 24 по 24. Номер карточки: 5375 4112 0165 1879.

— В течение 24 августа мы собираем по 24 грн с каждого украинца. У вас будет 24 часа, чтобы внести символический вклад в большое дело. Эти средства помогут нашим героям снова быть здоровыми и сильными, — отметила группа в Instagram.

Также в своем интервью для The Village Украина группа рассказала об отказе от выступлений на одной сцене с россиянами и хите Stefania.

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Об отказе выступать с российскими артистами

Группа находится в большом туре по всему миру. Один из фестивалей, на котором должен выступить Kalush Orchestra, был Sea Dance Festival в Черногории. Но группа отказалась, ведь организаторы фестиваля не отменили выступление российского диджея Нины Кравиц. Фронтмен группы Олег Псюк и продюсер Иван Клименко рассказали об этом решении.

— Просто сказали написать организаторам. Написали. Они проигнорировали. Потому мы так и решили. Вот и вся история, — говорит Псюк.

— Для нас это было очевидно.

Мы сразу решили: если они ее не снимут, мы не будем выступать.

Мы написали организаторам, они нам написали внутреннее письмо, оно было очень похоже на их письмо, которое потом опубликовали. Это их выбор, мы тоже свой выбор сделали. Идем дальше, — рассказал Клименко.

Kalush Orchestra не знает, почему организаторы приняли такое решение и не сняли российскую артистку со сцены.

— Они потеряли Kalush Orchestra — одного из хедлайнеров. Я думаю, если это не связи с артисткой, то просто непонимание контекста, 100%. Нежелание разобраться в ситуации, нежелание найти информацию об этой исполнительнице.

Для нас важно было показать позицию, дать организаторам задуматься.

Может, это хоть на процент повлияет, кого они будут приглашать на следующий фестиваль. И если это как-то повлияет на то, что российских артистов будет меньше, — это классно, значит, мы сделали хорошее дело, — отмечает продюсер группы.

Читать по теме Самая большая сумма была в криптовалюте! Притула об аукционе награды Евровидение группы Kalush Kalush Orchеstra и Сергей Притула устроили благотворительный аукцион розовой панамки и кубка победителей Евровидения-2022.

О всемирном туре

Продюсер группы рассказывает, что тур по США, Канаде и другим странам может показать мировое достояние украинской музыки, ведь у нас музыкальная нация. Клименко уверен: мировая музыка может многое взять от украинской. Также это подразумевает возможность выступить на одном из мировых телевизионных шоу или радиостанциях.

— На KEXP (радиостанция в Вашингтоне — ред.) мы сейчас очень напрашиваемся, я очень хочу, чтобы мы дали лайв. У нас много идей. И у нас есть классный партнер Sony Music, который очень заинтересован в том, чтобы продвигать нас на мировой рынок.

Они помогают нам с зарубежными продюсерами, музыкантами, студиями, контактами в целом. Мы действительно очень много встреч уже провели, но пока не буду рассказывать, потому что еще не ясно, будет это или нет. Но у нас в планах делать большие вещи, которые другие украинские исполнители еще не делали, — поделился Клименко.

О хите Stefania

— Это вообще уникальная песня: писалась задолго до войны, не имела ни малейшего отношения к ней, потом попала в нацотбор на Евровидение. Потом был топ Apple Music — еще в те времена, когда в топ было попасть не так-то просто. Затем выиграла нацотбор, затем выиграла Евровидение. Чего только с этой песней еще не было…

Хочется, чтобы она стала гимном нашей победы, — сказал Олег Псюк.

Ранее участник группы Kalush Orchestra, по имени Килиммен, в своем интервью рассказал о популярности группы и своей мечте.

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