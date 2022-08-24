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По 24 грн з кожного українця: Kalush Orchestra про збір до Дня Незалежності, відмову виступати з російськими артистами та хіт Stefania

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 13:00
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Фото: Instagram

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