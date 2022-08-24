По 24 грн з кожного українця: Kalush Orchestra про збір до Дня Незалежності, відмову виступати з російськими артистами та хіт Stefania

Гурт Kalush Orchestra, який здобув цьогоріч перемогу на Євробаченні та привернув увагу до бійців Азовсталі, збирає кошти на реабілітацію військових. У День Незалежності України гурт анонсував новий збір 24 по 24. Номер картки: 5375 4112 0165 1879.

— Протягом 24 серпня ми збираємо по 24 грн з кожного українця. У вас буде 24 години, щоб зробити символічний внесок у велику справу. Ці кошти допоможуть нашим героям знову бути здоровими та сильними, — наголосив гурт в Instagram.

Також у своєму інтерв’ю для The Village Україна гурт розповів про відмову від виступів на одній сцені з росіянами та хіт Stefania.

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Про відмову виступати з російськими артистами

Гурт перебуває у великому турі по всьому світу. Один з фестивалів, на якому мав би виступити Kalush Orchestra, був Sea Dance Festival у Чорногорії. Але гурт відмовився, адже організатори фестивалю не скасували виступ російської діджейки Ніни Кравіц. Фронтмен гурту Олег Псюк та продюсер Іван Клименко розказали про це рішення.

— Просто сказали написати організаторам. Написали. Вони проігнорували. Тому ми так і вирішили. От і вся історія, — каже Псюк.

— Для нас це було очевидно.

Ми одразу вирішили: якщо вони її не знімуть, то ми не будемо виступати.

Ми написали організаторам, вони нам написали внутрішній лист, він був дуже схожий на їхній лист, який потім опублікували. Це їхній вибір, ми теж свій вибір зробили. Йдемо далі, — розповів Клименко.

Проте Kalush Orchestra не знає, чому організатори ухвалили таке рішення та не зняли російську артистку зі сцени.

— Вони втратили Kalush Orchestra — одного з хедлайнерів. Я думаю, якщо це не зв’язки з артисткою, то просто нерозуміння контексту, 100%. Небажання розібратися в ситуації, небажання знайти інформацію про цю виконавицю.

Для нас важливо було показати позицію, дати організаторам замислитися.

Можливо, це хоч на відсоток вплине, кого вони будуть запрошувати на наступний фестиваль. І якщо це якось вплине на те, що російських артистів надалі буде менше, — це класно, значить, ми зробили гарну справу, — наголошує продюсер гурту.

Читати на тему Найбільша внесена сума була у криптовалюті! Притула про аукціон нагороди Євробачення гурту Kalush Kalush Orchеstra та Сергій Притула влаштували благодійний аукціон рожевої панами та кубка переможців Євробачення-2022.

Про всесвітній тур

Продюсер гурту розповідає, що тур по США, Канаді іншими країнами може показати світові надбання української музики, адже в нас музична нація. Клименко впевнений: світова музика може багато взяти від української. Також це передбачає можливість виступити на одному зі світових телевізійних шоу або радіостанціях.

— На KEXP (радіостанція у Вашингтоні — ред.) ми зараз дуже напрошуємося, я дуже хочу, щоб ми дали лайв. У нас багато ідей. І в нас є класний партнер — Sony Music, який дуже зацікавлений у тому, щоб просувати нас на світовий ринок.

Вони допомагають нам із закордонними продюсерами, музикантами, студіями, контактами загалом. Ми дійсно дуже багато зустрічей уже провели, але поки не буду розповідати, бо ще не зрозуміло, буде це чи ні. Але в нас у планах робити великі речі, які інші українські виконавці ще не робили, — поділився Клименко.

Про хіт Stefania

— Це взагалі унікальна пісня: писалася задовго до війни, не мала жодного відношення до неї, потім потрапила в нацвідбір на Євробачення. Потім був топ Apple Music — ще в ті часи, коли в топ було попасти не так просто. Потім виграла нацвідбір, потім виграла Євробачення. Чого тільки з цією піснею ще не було…

Хочеться, щоб вона ще стала гімном нашої перемоги, — сказав Олег Псюк.

Раніше учасник гурту Kalush Orchestra, на ім’я Килиммен, у своєму інтерв’ю розповів про популярність гурту та свою мрію.

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