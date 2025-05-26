Каннский кинофестиваль 2025: главную награду получил режиссер, которому запретили снимать кино

24 мая завершился ежегодный Каннский фестиваль — праздник независимого кино и авторского видения. Жюри во главе с французской актрисой Жюльет Бинош определились с победителями премии и объявили лучшую ленту.

Каннский фестиваль 2025: победители 78-й церемонии награждения

Лента Простая случайность иранского режиссера Джафара Панахи получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. В основе сюжета — тема справедливости и природы человека среди условий постоянных ограничений.

Эгбаль вместе с беременной женой и дочерью едет на машине и вдруг сбивает собаку. Автомобиль получает повреждения, поэтому теперь мужчина должен остановиться и обратиться за помощью.

Одним из работников, который помогает с автомобилем, оказывается бывший узник Эгбаля по имени Вахид. До этого он жестоко пытал его, поэтому Вахид решает отомстить и похищает Эгбаля.

Режиссер снял ленту тайно, находясь в тюрьме. В 2009 году Джафар Панахи принимал участие в митингах по поводу противоречивых президентских выборов в Иране, а в 2010 из-за “пропаганды против режима” ему запретили снимать кино в течение 20 лет.

Со сцены в Каннах он заявил, что самое важное для него — это свобода в его стране.

— Объединимся. Никто не имеет права диктовать, какую одежду мы должны носить, что нам делать или не делать. Кино — это общество. Никто не имеет права говорить нам, что делать, а чего избегать.

Гран-при Каннского фестиваля — у ленты норвежского режиссера Йоакима Триера Сентиментальная ценность. Фильм рассказывает о непростых отношениях внутри семьи кинематографистов. Во время создания Триер вдохновлялся личной историей.

Каннский кинофестиваль: все победители 2025 года

Золотая пальмовая ветвь — простая случайность режиссера Джафар Панахи;

простая случайность режиссера Джафар Панахи; Приз жюри — Сират Оливера Лаксе, Звук падения Маши Шилински;

— Сират Оливера Лаксе, Звук падения Маши Шилински; Лучший режиссер — Клебер Мендонка Фильо, Тайный агент;

— Клебер Мендонка Фильо, Тайный агент; Гран-при — Сентиментальная ценность, Йоахим Триер;

— Сентиментальная ценность, Йоахим Триер; Лучший актер — Вагнер Моура, Тайный агент;

— Вагнер Моура, Тайный агент; Лучшая женская роль — Надя Меллити, Младшая сестра;

— Надя Меллити, Младшая сестра; Лучший сценарий — Жан-Пьер и Люк Дарденны, Молодые матери;

— Жан-Пьер и Люк Дарденны, Молодые матери; Специальный приз жюри — Воскресение, Би Ган;

— Воскресение, Би Ган; Золотая камера за лучший дебют — Хасан Хади, Торт для президента;

— Хасан Хади, Торт для президента; Лучший короткометражный фильм — Я рад, что ты умер, Тауфик Бархом;

— Я рад, что ты умер, Тауфик Бархом; Специальное отличие за короткометражный фильм — Али, Аднан Аль Раджив.

Напомним, что в Каннах также показали документальную украинскую ленту Милитантропос. Мы рассказывали о ее сюжете.

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