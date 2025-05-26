Шоу-биз

Каннский кинофестиваль 2025: главную награду получил режиссер, которому запретили снимать кино

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 мая 2025, 14:00
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Фото Getty Images
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